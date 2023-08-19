Какие виды брака ведут к разводу

В последнее время институт брака заметно пошатнулся. Все реже молодые люди готовы пойти на серьезный шаг и отправиться в ЗАГС. Чаще пару привлекают приятные легкие отношения без дополнительных обременений. В то же время традиционные ценности диктуют свои правила: если влюбленные долго вместе, хотят завести ребенка или просто находятся на пике эмоционального подъема, то они регистрируют отношения.

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Женский журнал kleo.ru разбирался, какие типы браков чаще всего приводят к разводу.

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Полное слияние

Вначале такие отношения кажутся идеальными. Двое встречаются, влюбляются и полностью растворяются друг в друге. Желание приносить удовольствие и радость партнеру приводит к тому, что каждый начинает забывать о собственных предпочтениях и делает все, лишь бы угодить другому человеку. В конце концов, границы между двумя размываются, и люди уже не понимают, где находится их собственное «я». Обычно влюбленным кажется, что они нашли идеального человека. Такие пары достаточно быстро официально узаконивают отношения, однако нередко разводятся спустя короткий срок. Дело в том, что в какой-то момент человек начинает чувствовать себя ущемленным, а бесконечная забота о другом надоедает. К сожалению, такие отношения часто приводят к резкому охлаждению, как только первая страсть проходит. Люди даже не могут понять, что изначально так сильно привлекло их в партнере.

Брак как работа

Такие союзы создаются, когда встречаются два практичных и рациональных человека, которые имеют схожую картину идеальной семьи. Обычно такие пары быстро завершают романтический конфетно-букетный период и переходят к построению семьи по заранее продуманному плану. Чаще всего люди оценивают друг друга не по эмоциональному отклику и любовным чувствам, а по более практичным параметрам. Они быстро женятся, рожают первого ребенка, затем второго, решают квартирный вопрос, если это необходимо, строят дачу, заводят большую собаку и так далее. Кажется, что такой союз должен быть максимально стабильным и крепким. Однако статистика говорит об обратном. К сожалению, любая серьезная трудность ломает живущую по плану семью. Если один супруг теряет работу или впадает в депрессию, идеальная картинка разрушается, и люди уже не видят смысла быть вместе.

Брак как игра