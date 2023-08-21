Назван способ высказать партнеру замечания об интиме и не обидеть его

Чтобы высказать партнеру замечания об интимной жизни и не обидеть его, разговор следует начать с обсуждения приятных моментов, считает сексопатолог Эмили Морс. Ее мнение приводит New York Post.

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Морс уверена, что пары в любом возрасте не должны мириться с плохим сексом. По ее мнению, самый эффективный и простой способ улучшить его — это поговорить об интиме в формате «вопрос-ответ». Она посоветовала начать обсуждение с приятных моментов и спросить, что партнеру нравится в текущей сексуальной жизни. Далее Морс предложила попросить партнера назвать его любимое совместное эротическое воспоминание.

Сексопатолог отметила, что к конструктивным замечаниям нужно переходить в последнюю очередь. Она рекомендовала сначала спросить, хочет ли партнер знать, что он может улучшить в совместной интимной жизни. Лишь получив положительный ответ, можно высказать свои пожелания. Морс подчеркнула, что речь не должна быть враждебной или обвинительной. После этого сексопатолог посоветовала поинтересоваться, что хочет улучшить партнер.