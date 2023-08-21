Эксперт рассказала, как обсуждать интимную жизнь с партнером

Обсуждение интимной жизни с партнером лучше начинать с позитивной ноты, а уже далее озвучивать свои замечания и предложения, если они имеются. Соответствующее мнение сексопатолога Эмили Морс приводит издание New York Post.

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По словам специалиста, в отношениях важно общение, поэтому следует регулярно обсуждать с партерном интимную жизнь. Откровенные разговоры оживляют ее и спасают отношения, однако важно уметь их вести.

Перед тем, как озвучить свои замечания, следует напомнить партнеру о положительных моментах. Например, можно спросить: "Что тебе особенно нравится в наших интимных отношениях на сегодняшний день?". Подобное начало дискуссии расположит собеседника к разговору, считает сексопатолог.

И уже далее можно рассказать, что нового бы вы хотели попробовать, о чего – отказаться и т.д.