Как пережить развод без потерь: звездные советы

Никто не будет спорить, что развод с человеком, который казался самым близким на планете – серьезное и тяжелое испытание. Многие женщины, памятуя о традициях наших бабушек и дедушек считают, что брак должен быть один и до конца дней. Однако современная реальность диктует свои правила. Сейчас люди более свободно относятся к построению отношений и не боятся экспериментировать. Нельзя сказать что это плохо – после развода с «не тем» человеком женщины часто начинают сверкать ярче, чем в день свадьбы.

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Как пережить развод без потерь, а наоборот обогатить себя, разбирался женский журнал kleo.ru.

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Найти себя

Громкое расставание Юлии Барановской и Андрея Аршавина долгое время мусолили в информационном пространстве.

Любопытно, что до развода с гражданским супругом Юлия была всего лишь «девушкой футболиста», именно разрыв с некогда любимым человеком дал старт Барановской как самостоятельной личности. Аршавин бросил девушку с детьми и окунулся в новый роман. Юлия собрала все силы в кулак и начала бороться за свое счастье. В первую очередь, девушка обратилась к адвокату для того, чтобы защитить права общих наследников. Позже она начала пробовать себя в разных сферах.

Сейчас Барановская известная телеведущая. В некотором роде, ее популярность давно затмила бывшего мужа.

Прочувствовать боль

Разрыв знаменитой американской актрисы Дженнифер Энистон с главным красавчиком Голливуда Брэдом Питтом стал для девушки сильным ударом. Влюбленные пять лет прожили в счастливом браке, однако появление роковой красотки Анжелины Джолли в одночасье все изменило.

Энистон рассказывала, что первое время не могла поверить в случившееся и очень сильно переживала. Чувство одиночества доходило до невероятных размеров. В какой-то момент она разрешила себе прочувствовать всю боль, понимая, что со временем жизнь наладится. Когда период переживания горя подошел к концу, Энистон поняла, что завершившиеся отношения, как и развод, обогатили ее духовно. Из симпатичной наивной девушки Дженнифер превратилась во взрослую мудрую женщину.

Окунуться в спорт

Развод Агаты Муцениеце с главным мажором страны Павлом Прилучным так же долгое время гремел в прессе. На протяжении многих лет пара казалась идеальной, красивым артистам все завидовали, однако их любовная лодка разбилась. Агата не стала погружаться в депрессию, а решила начать работать над собой. Девушка с головой окунулась в спорт, что самым благоприятным образом сказалось на ее внешнем виде.

После развода артистка стала выглядеть намного лучше, чем в размеренной семейной жизни. Идеальные формы звезды восхищают представителей мужского пола.

Не держите переживания в себе