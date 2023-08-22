Психолог оценила перспективы отношений после секса на одну ночь

«Чтобы построить длительные отношения, нужно мотивировать мужчину вложить свои психоэмоциональные ресурсы и не выкладывать свои. Если вы умеете это делать, то почти не важно на каком этапе у вас секс, — говорит Наумова. — Однако случаются и исключения, когда после первого же интимного свидания у людей возникает взаимная симпатия с желанием вкладываться вдруг в друга и строить отношения».