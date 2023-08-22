6 причин, почему пропадает интерес к сексу в отношениях

Когда человек находит для себя новый вкусный продукт, первое время не может им насытиться – покупает снова и снова в больших количествах. Позже желание набить этой едой желудок утихает, а потом дело вовсе доходит до отвращения. С сексом после конфетно-букетного периода происходит похожее, заявила психолог Екатерина Иванова. Подробнее об этом она рассказала «ФедералПресс».

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«Первая причина, почему пропадает интерес к сексу, – привыкание. Когда высокий уровень сексуальной активности продолжается в течение длительного времени, в какой-то момент возникает усталость от этого ритма. Эта сфера становится более привычной», – пояснила специалист.

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Как бы люди ни любили секс, в долгосрочных отношениях рано или поздно настанут времена, когда предпочтения партнеров по количеству, желанию, времени секса не совпадут, добавила Иванова. Переход из начальной фазы бурного секса в спокойный и умеренный режим – это естественный и нормальный процесс.

Вторая причина кроется в том, что стресс и усталость, повседневные обязанности, работа, семейные и иные проблемы могут сильно влиять на желание и интимные отношения. Когда люди переживают эмоциональное напряжение или ощущают усталость, секс становится не столь приоритетным. Главная задача – выжить, сохранить силы.

Третья – изменение стадий отношений. Со временем пары переходят с фазы страсти и энтузиазма к эмоциональной связи и близости. Партнеры больше внимания уделяют эмоциональному включению в друг друга и установлению гармоничных отношений, чем интиму. Таким образом, отношения проходят проверку на наличие в них чего-то большего, чем одной лишь страсти. И если это обнаруживается, то пара движется дальше – у них возникает то, что объединяет: дом, ребенок, собака, машина, поездка, хобби и так далее.

«Медицинские причины тоже имеют место. Потеря сексуального желания или проблемы с возбуждением могут возникать из-за гормональных изменении, побочных эффектов от лекарств, болезни, депрессии, возрастных изменений», – также отметила психолог.

Пятая причина – кризис пары. Когда у людей появляется что-то общее, оно как объединяет, так и разделяет (например, ребенок). Мужчина и женщина начинают сильно ругаться, выяснять отношения, спорить, и пока они не договорятся о чем-то общем, будут конфликтовать. На этом этапе каждый член пары переживает страх, что союз распадется. Возникает обида, что не получается так, как хочется. А когда люди боятся, обижаются, злятся, то им порой не до секса.

И, наконец, в-шестых, у каждого могут происходить внутриличностные конфликты и кризисы. Этот момент, по словам психолога, тоже не стоит упускать из виду. Когда внутри человека неспокойно, он сначала хочет успокоиться, а потом уже интересуется сексом.