Почти 80% россиян не верят в любовь на расстоянии, передает РИА Новости со ссылкой на исследования.

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Шанс такой любви чаще готовы дать мужчины. Женщины готовы вступать в такие отношения, если они с партнером уже долгое время знают и любят друг друга, если есть более-менее точные сроки, когда влюбленные смогут быть вместе. Несмотря на довольно скептический взгляд на такой формат отношений, любовь на расстоянии случалась хотя бы раз у 63% респондентов.