Почти 80% россиян не верят в любовь на расстоянии - исследование
Почти 80% россиян не верят в любовь на расстоянии, передает РИА Новости со ссылкой на исследования.
Шанс такой любви чаще готовы дать мужчины. Женщины готовы вступать в такие отношения, если они с партнером уже долгое время знают и любят друг друга, если есть более-менее точные сроки, когда влюбленные смогут быть вместе. Несмотря на довольно скептический взгляд на такой формат отношений, любовь на расстоянии случалась хотя бы раз у 63% респондентов.
Мужчины чаще знакомились со своими далекими возлюбленными в социальных сетях, а женщины - на сайте или в приложении для знакомств. Вступая в отношения на расстоянии, чаще всего влюбленные не видели друг друга вживую ни разу. Длятся же такие отношения обычно не больше года.