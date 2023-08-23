Назван способ вернуть пропавший интерес к сексу в отношениях

Вернуть внезапно пропавший интерес к сексу поможет правило «отвергаешь — предлагай», полагает секс-коуч центра семейного и сексуального образования Secrets Алена Правда. Этот и некоторые другие способы оживить интимную жизнь в длительном браке она назвала в беседе с «Лентой.ру».

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Специалистка предупредила, что любые внезапно возникшие сложности в удовлетворении сексуальных потребностей влияют на отношения пары в целом, поэтому важно как можно скорее разобраться с проблемой, а не игнорировать ее. Однако обсуждать столь деликатные темы непросто, поэтому, прежде чем начинать разговор с партнером, стоит подготовиться.

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Для начала Правда посоветовала быть честным с собой и понять, что спровоцировало спад сексуального желания. Нужно понять, что именно не устраивает: отсутствие оргазма, частота занятий сексом, нехватка разнообразия или усталость от механической смены позиций.

Неудовлетворенность сексуальной жизнью может возникать по физиологическим, социальным и психологическим причинам или совокупности этих факторов, объяснила коуч.

К физиологическим причинам падения интереса к сексу могут относиться беременность и другие этапы материнства, прием противозачаточных средств у женщин и гормональный дисбаланс, различные инфекции и заболевания, усталость — у представителей обоих полов. Среди психологических факторов обычно выделяют стресс, депрессию, комплексы, заниженную самооценку, психологические травмы, полученные во время половой близости.

Также, как отметила Правда, нелишним будет ответить себе на вопросы, что именно нравится в сексе, чего не хватает для достижения оргазма, какие позы и эксперименты приемлемы, а какие — нет.

С ответами на эти вопросы уже можно идти на разговор с партнером, продолжила специалистка. При этом она посоветовала говорить от первого лица, используя «я–сообщения», чтобы не обидеть и не обесценить своего избранника.

Я рекомендую строить диалог, используя «принцип бутерброда». Первым «слоем» вы благодарите партнера за то, что уже вам нравится, а вторым доносите то, что вам хотелось бы изменить в вашей сексуальной жизни через «я–сообщения». Третьим слоем вы можете сказать, что вы готовы сделать для партнера в ответ. Помните правило «отвергаешь — предлагай»? Здесь оно будет уместно, как никогда.