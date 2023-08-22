4 сигнала, что ваш партнер вас не уважает

Уважение в паре — одна из важнейших вещей, которые каждый из участников отношений должен учитывать. Однако часто ли вторые половинки страдают из-за нарушения границ и всевозможных запретов? Даже слишком часто. При этом многие люди предпочитают делать вид, что ничего не происходит, и позволяют партнеру и дальше давить на свое психологическое состояние. Мы собрали топ моментов, которые указывают на неуважение к вам вашего близкого человека.

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В паре оба человека играют совершенно одинаковые по важности роли, другие варианты просто невозможны. Женщины часто предпочитают отдавать все управление мужчине, однако здесь есть опасность, что вы потеряете всякий контроль за этими отношениями. Грустно, правда? В какой-то момент вы поймете, что важные решения, от которых многое зависит в вашей жизни, принимаются совершенно без вашего участия. Не допускайте подобного, ведь вернуться в здоровый формат будет уже непросто.

Ваши достижения не имеют для партнера значения

Типичный абьюзер делает все, чтобы вторая половинка засомневалась в себе. Размер достижений при этом роли не играет — токсичный партнер, который не имеет уважения к вам, будет подвергать сомнению любые положительные результаты. Не допускайте подобного в свой адрес, даже если очень любите человека. Возможно, и любви в ваших отношениях не так уж и много. Подумайте об этом.

Вам напоминают о том, что вы должны быть благодарны партнеру за его существование в вашей жизни

Постоянные попытки заставить вас быть благодарной за то, что человек оказался в вашей жизни, и спас вас от одиночества, должны насторожить. Как правило, за ними скрывается желание получить полный контроль за вашими чувствами. Когда вы чувствуете вину за что-то, вами очень легко управлять. Абьюзер это понимает и продолжает свою игру. Не поддавайтесь.

Партнер делает только то, что хочет