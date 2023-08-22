Женщины назвали привлекающие с первого взгляда мужские черты

Привлекательным на пять секунд делают кубики пресса и широкая улыбка. Привлекательным на чуть более долгое время? Хорошая шутка и комплимент о работе. Что делает привлекательным в качестве потенциального партнера? Заинтересованность в моих хобби и умение рассказывать о своих так, чтобы я не чувствовала себя глупо, — Aggressive_Tear_769, пользовательница Reddit.