Назван неочевидный признак предстоящего развода
Развод — процесс тяжелый и временами неожиданный: ну, в том случае, если один из супругов и не подозревал, что у второго что-то не так и он подумывает о разрыве. Однако есть признак, не совсем очевидный на первый взгляд, который сигнализирует: раскол отношений не за горами.
Психотерапевт из Британии Сьюзи Мастерсон рассказала, что, вопреки популярному мнению о том, что в угасающем браке нет физической близости, все обстоит с точностью до наоборот.
Бывает и такое, что секса становится больше обычного. Таким образом партнеры стараются избегать других способов насладиться обществом друг друга, зачастую более интимных — разговоров о совместном будущем, мечтах и чувствах.
«Хотя принято считать, что у пар меньше секса, если они разлюбили друг друга или больше не влюблены, на самом деле может случиться так, что у вас будет больше секса», — цитирует ее издание Insider.
Кстати, если в постели все, казалось бы, в порядке, а поцелуев, нежных прикосновений и объятий поубавилось, это тоже неспроста.
В список тревожных звоночков Мастерсон включила еще и отсутствие споров. Да-да, вам не показалось: если здоровые дискуссии, где каждый мог бы рассказать о своих чувствах, прекратились, пришло время задуматься. Ведь если ваша половинка не ищет пути решения проблемы и не высказывает собственную точку зрения, то что-то явно не так.
Но, опять же, подчеркивает специалист, досконально примерять каждый из признаков на свои отношения не нужно. Порой возлюбленный или возлюбленная могут быть так сильно увлечены делами извне, что без каких-либо мыслей на время как будто теряют интерес, но это не так.