Назван неочевидный признак  предстоящего развода

Развод — процесс тяжелый и временами неожиданный: ну, в том случае, если один из супругов и не подозревал, что у второго что-то не так и он подумывает о разрыве. Однако есть признак, не совсем очевидный на первый взгляд, который сигнализирует: раскол отношений не за горами.

© Super.ru

Психотерапевт из Британии Сьюзи Мастерсон рассказала, что, вопреки популярному мнению о том, что в угасающем браке нет физической близости, все обстоит с точностью до наоборот.

Бывает и такое, что секса становится больше обычного. Таким образом партнеры стараются избегать других способов насладиться обществом друг друга, зачастую более интимных — разговоров о совместном будущем, мечтах и чувствах.

«Хотя принято считать, что у пар меньше секса, если они разлюбили друг друга или больше не влюблены, на самом деле может случиться так, что у вас будет больше секса», — цитирует ее издание Insider.

Кстати, если в постели все, казалось бы, в порядке, а поцелуев, нежных прикосновений и объятий поубавилось, это тоже неспроста.

В список тревожных звоночков Мастерсон включила еще и отсутствие споров. Да-да, вам не показалось: если здоровые дискуссии, где каждый мог бы рассказать о своих чувствах, прекратились, пришло время задуматься. Ведь если ваша половинка не ищет пути решения проблемы и не высказывает собственную точку зрения, то что-то явно не так.