Понять, что в интимной жизни пары появились серьезные проблемы, можно по нескольким тревожным звоночкам, рассказала сексолог Трейси Кокс. Стадии исчезновения сексуальных отношений из семейной жизни она назвала в колонке для Daily Mail.

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По словам Кокс, на первой стадии секс перестает вызывать энтузиазм, а его частота снижается. Это может быть связано с рождением детей, финансовыми проблемами, стрессом, болезнями.

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«Если вы оба сексуально просвещены, опытны, и у вас высокая мотивация сохранять сексуальную удовлетворенность обоих, именно тут пора завести разговор о своих потребностях в постели, и сексуальная жизнь улучшится. Но если один из партнеров менее замотивирован, или есть другие проблемы с отношениями, начнется вторая стадия», — предупредила сексолог.

На стадии отрицания, продолжила эксперт, секс случается еще реже, а люди придумывают отговорки, чтобы объяснить, почему это происходит, и шутят о его отсутствии. Большинство пар сталкиваются с оправданиями на этой стадии.

«Ведь если вы все еще шутите о нехватке секса, это означает, что проблем нет, и все решится само собой, правда?» — объясняет такую позицию Кокс.

Затем, рассказала Кокс, наступает стадия торга — человек, который хочет секса, не понимает, почему ему отказывают, а его партнер нервничает. Начинаются ссоры и измены. На четвертой стадии приходит понимание серьезности ситуации — в этот момент супруги действительно могут договориться, что секса у них больше не будет.

«Пары, счастливо ставящие крест на сексе, часто никогда и не хотели его. Это не было главным в отношениях и они не переживают о прекращении секса», — разъясняет сексолог.

Другие пары переходят к пятой стадии — пику злости на партнера, депрессии и отвращения, говорит Кокс. Один партнер чувствует себя нелюбимым и непривлекательным, потому что его не хотят, второй негодует, что второму от него нужен только секс.

На шестой стадии, рассказывает Кокс, наступает полное принятие или разрыв отношений. Некоторые пары смиряются с разницей темпераментов, и более сексуально активные партнеры развлекают себя секс-игрушками, мастурбацией или порно.