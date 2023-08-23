8 признаков, что вы несовместимы со своим партнером

Знак зодиака партнера не единственное, что должно вас беспокоить, если вы задумались о совместимости.

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Следующие восемь критериев помогут предугадать будущее романтических отношений. Быть или не быть?

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Разный резус-фактор

Разные резус-факторы отца и матери никак не влияют на возможность зачатия, однако риски для плода могут быть значительными. Подразумевается ситуация, когда у будущей мамы он отрицательный, а у ребенка положительный, как у отца. В таком случае беременность и рождение малыша под угрозой из-за резус-конфликта. Поэтому рекомендуется интересоваться своим резус-фактором до планирования зачатия, чтобы трезво оценить риски и принять осознанное решение.

Разные представления о финансах

Вы в отпуске сама щедрость, а он считает каждую копейку и отказывается от развлечений? Или, быть может, вы на все случаи жизни привыкли дарить открытку и коробку конфет, а он оплачивает непомерно дорогие подарки кредитной картой? Как бы там ни было, кардинальные различия в подходе к финансам вызывают напряжение, которое со временем будет только нарастать и может привести к серьезным конфликтам.

Разное чувство юмора

Этот пункт может показаться несколько легкомысленным, но смеяться над его шутками девушке полагается не только в романтических комедиях. Как и партнеру — над ее. Если юмористические потуги избранника вызывают у вас приступ стыда вместо улыбки, совместная жизнь с ним будет проблематичной. И дело даже не в этих глупых ситуациях, а в ощущении, что вы совершенно не понимаете друг друга и вообще слишком разные люди.

Разные цели

Согласитесь, мечту о пятерых детях будет проблематично совместить с мечтой до старости путешествовать по миру и переезжать в новый город по несколько раз в год. Отношения не повод предавать свои цели, но часть из них придется синхронизировать с партнером. Если ваши цели принципиально несовместимы, у отношений нет будущего: либо кто-то из вас уступит (и, скорее всего, пожалеет), либо вы будете сдерживать друг друга, что рано или поздно станет поводом к расставанию. Помните, что в компромиссе часто одинаково недовольны обе стороны — ищите обоюдно выигрышные решения, если это возможно.

Не о чем говорить

О какой близости, кроме физической, может идти речь, если партнеры не общаются друг с другом? Вероятно, вы просто несовместимы, раз болтать по душам вам не интересно. Постарайтесь понять, что вас объединяет и действительно ли вы обрели в своем мужчине близкого человека. Если он для вас не личность, а функция, едва ли отношения ждет счастливое будущее, если только вы нарочно не стремитесь создать лишь видимость семьи.

Споры до победного

В любящей паре незначительные ссоры лишь помогают лучше узнать друг друга и становятся топливом для развития отношений. Но если вы заметили за избранником стремление победить в споре любой ценой, это тревожный знак. В таком случае стоит обратить внимание, ценит ли он ваш союз или его личные интересы всегда будут выше общих. Крики и оскорбления также не сулят ничего хорошего. Готовы ли вы провести жизнь с тем, кто вас не уважает?

Культурные противоречия

Когда два человека из разных культур влюблены в друг друга, это прекрасно. Пока не настает время разделять праздники с родственниками и крестить (или принципиально не крестить) детей. Хотя может быть сложно найти решение, которое устроит обоих, по-настоящему любящей паре и не такое по силам. Но если в планах одного из партнеров переучить вторую половинку, перспектив у такого союза минимум.

Конфликт темпераментов