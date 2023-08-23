Названы неисправимые причины отсутствия отношений

На некоторые причины отсутствия в жизни отношений человек повлиять не может или почти не может, предупредила сексолог Трейси Кокс. Неисправимые или трудноисправимые причины отсутствия партнера она перечислила в колонке для Daily Mail.

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По ее словам, неисправимой помехой может стать тип привязанности, вырабатывающийся у человека в детстве в отношениях с родителями. Если тип привязанности не надежный, а тревожный или избегающий, найти партнера может быть сложно.

«Тип привязанности изменить нельзя, но можно изменить влияние его на отношения, аккуратно выбирая партнеров. Союз с надежным человеком поможет смягчить негативный эффект других типов», — написала она.

Кроме того, исправить нельзя экстравертность и интровертность — последняя может мешать строить отношения.

«Интроверты любят быть сами с собой, не радуются обществу людей и стесняются делать первый шаг», — говорит Кокс.

Также, добавила Кокс, трудно изменить свое происхождение и заработок.

«Живя в крошечной деревне и заботясь о стареющих родителях, вы и так можете мало на что рассчитывать в плане свиданий, плюс вам некогда на них ходить. А если с трудом оплачивать квартиру и еду, отношения становятся еще более стрессовыми», — пишет сексолог.

Наконец, продолжила она, мешать может несоответствие человека стереотипам — несмотря на то, что общество становится все более инклюзивным и принимающим.