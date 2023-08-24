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Желающей бросить мужа ради роскошной жизни с бывшим жене дали совет

Замужней женщине, которая хочет бросить мужа ради ставшего успешным бывшего, стоит выше ценить семью, считает коуч по отношениям Колин Нолан. Ее совет публикует Daily Mirror.

Желающей бросить мужа ради роскошной жизни с бывшим жене дали совет
© Lenta.ru

К Нолан обратилась женщина глубоко за 30, воспитывающая в браке двоих детей. По словам женщины, бывшего партнера, свою первую любовь, она бросила ради мужа и, по ее словам, разбила эксу сердце. «Но последним смеется он: сейчас он стал мегауспешен, купается в деньгах, кажется, он все еще классный парень — мы немного попереписывались. Я кое-что вспомнила и обеспокоилась, что сделала неправильный выбор: я люблю мужа, но, честно говоря, мне скучно, и с пандемии мы испытываем финансовые трудности», — рассказала женщина. Теперь она хочет встречи с экс-избранником и сожалеет о роскошной жизни, которой лишилась.

По словам Нолан, ее шокировали подобные мысли у женщины. Желающей уйти от мужа и завидующей собственной неслучившейся жизни жене она дала совет выше ценить семью. «Как насчет жизни, которую вы построили с мужем, насчет ваших двоих прекрасных детей? Все мы иногда оглядываемся и ностальгируем по первой любви, потому что в ней есть кое-что волшебное, особенное», — объяснила она.

Она рекомендовала перестать флиртовать с бывшим, принять во внимание влияние на брак финансовых трудностей, не романтизировать прошлые отношения и постараться пробудить в себе былую любовь к мужу.

"Вы даже не знаете, испытывает ли бывший к вам романтические чувства. И вообразите, если вы сбежите с ним, деньги, может, и не будут проблемой, но возникнут другие проблемы в виде развода и двоих травмированных детей", — Колин Нолан.

Ранее Нолан заявила, что замужней женщине, переспавшей со студентом, стоит подумать о своем браке и решить, хочет ли она сохранить его. К Нолан обратилась мать 19-летнего студента, который перед учебой в университете навестил родной город, напился и переспал с замужней и воспитывающей ребенка 28-летней дочерью старых друзей родителей.