Психолог оценила перспективу отношений очень похожих людей

Когда мы вступаем в отношения, то зачастую хотим найти партнера, который будет похож на нас. Ведь с тем, кто разделяет наши интересы и ценности, нам уютно и комфортно. Однако такие отношения имеют свои особенности. У них есть как положительные стороны, так и негативные.