Мужчина оригинально отомстил изменившей ему жене

Пользователь Reddit с ником moreberriesthanyou рассказал, как оригинально отомстил изменившей ему жене. Герой истории сделал так, чтобы бывшей супруге стало сложнее создать уникальный адрес электронной почты.

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По словам мужчины, он решил развестись, когда узнал, что супруга, с которой они прожили шесть лет, завела роман с коллегой. Герой истории знал, что его жена осталась вместе с любовником, поэтому решил сделать так, чтобы женщина столкнулась с одной проблемой, если они поженятся в будущем.

Автор публикации объяснил, что до замужества с ним у его супруги была очень распространенная фамилия и что ее очень раздражала невозможность создать адрес электронной почты, состоящий из имени и фамилии. Когда она вышла замуж за героя истории, эта проблема решилась, так как он носил редкую фамилию.

«У парня, с которым она встречается, тоже редкая фамилия. Я завел несколько адресов электронной почты, содержащих ее имя и его фамилию в названии, чтобы она никогда не смогла пользоваться ими, если решит выйти за него замуж», — описал он свой план мести.

Некоторые пользователи поддержали мужчину и дали ему несколько шуточных советов.

«Отправьте им предложение о продаже адреса электронной почты. Как минимум, окупятся расходы на развод и адвоката», «Заведите еще несколько учетных записей в соцсетях с этим адресом», «Обязательно отправляйте с них письма. Если аккаунты не используются, то их могут деактивировать», — высказались они.

Другие же читатели посоветовали герою оставить эту историю в прошлом и не пытаться отомстить бывшей жене.

«Просто отпусти это. Переживания о ней мешают вам быть счастливым», — написал один из них.