Поза наездницы: 4 важных совета

Поза наездницы: 4 совета женщинам от мужчин
Одна из самых чувственных поз не всегда по достоинству оценивается парами, и очень зря. Мужчины, кстати, обожают эту позицию, ведь вся власть переходит его женщине. При этом у сильного пола есть несколько рекомендаций для женщин, чтобы эта поза принесла максимальное удовольствие обоим.
Спокойнее!
Нельзя сказать, что это ошибка, однако женщины часто слишком ответственно подходят к активным позициям в сексе. Так, в позе наездницы женщине кажется, что чем быстрее и активнее она двигается, тем больше удовольствия доставляет партнеру, но это совсем не так. Мужчина получает больше стимуляции, если партнерша двигается плавно и как будто раскачивается на нем, а не совершает движения вверх-вниз.
Больше телесного контакта
Да, мужчины — визуальные существа, которые хотят видеть свою женщину полностью во время процесса. Но еще больше удовольствия мужчины получают — по их же признанию — в тот момент, когда женщина опускается и прижимается к нему всем телом. Во время плотного контакта телом к телу происходит стимуляция большого количества эрогенных зон, что приближает оргазм обоих партнеров.
Будьте аккуратнее
Поза наездницы может быть не только очень приятной, но и травматичной. При неправильно подобранном угле проникновения возможно повреждение члена, бывают случаи, когда член буквально ломается. Мужчине об этом даже подумать страшно, а потому не рискуйте и не опускайтесь на него всем весом, пока не подберете угол проникновения. Мужчина об этом думает, но прямо об этом не скажет.
Не отводите глаза
Мы уже говорили, что мужчине важно наблюдать за вами в процессе? Говорили. Кроме того, мужчину невероятно возбуждает, когда вы смотрите ему прямо в глаза и не отводите взгляд в момент кульминации. Это создает дополнительное напряжение и способствует получению просто взрывного наслаждения вашим мужчиной. Попробуйте!