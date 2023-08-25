Поза наездницы: 4 важных совета

Одна из самых чувственных поз не всегда по достоинству оценивается парами, и очень зря. Мужчины, кстати, обожают эту позицию, ведь вся власть переходит его женщине. При этом у сильного пола есть несколько рекомендаций для женщин, чтобы эта поза принесла максимальное удовольствие обоим.

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Спокойнее!

Нельзя сказать, что это ошибка, однако женщины часто слишком ответственно подходят к активным позициям в сексе. Так, в позе наездницы женщине кажется, что чем быстрее и активнее она двигается, тем больше удовольствия доставляет партнеру, но это совсем не так. Мужчина получает больше стимуляции, если партнерша двигается плавно и как будто раскачивается на нем, а не совершает движения вверх-вниз.

Больше телесного контакта

Да, мужчины — визуальные существа, которые хотят видеть свою женщину полностью во время процесса. Но еще больше удовольствия мужчины получают — по их же признанию — в тот момент, когда женщина опускается и прижимается к нему всем телом. Во время плотного контакта телом к телу происходит стимуляция большого количества эрогенных зон, что приближает оргазм обоих партнеров.

Будьте аккуратнее

Поза наездницы может быть не только очень приятной, но и травматичной. При неправильно подобранном угле проникновения возможно повреждение члена, бывают случаи, когда член буквально ломается. Мужчине об этом даже подумать страшно, а потому не рискуйте и не опускайтесь на него всем весом, пока не подберете угол проникновения. Мужчина об этом думает, но прямо об этом не скажет.

Не отводите глаза