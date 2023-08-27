8 ошибок в отношениях, которые толкают мужчину к разводу

За сохранность отношений обычно ответственны двое, но что, если брак трещит по швам из-за вас? Чтобы сохранить семью, следует исключить следующие восемь привычек.

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Попытки переделать партнера

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Брак на условиях «переделаю его под себя» в большинстве случаев заведомо обречен на провал. Скорректировать образ жизни партнера еще можно «мягкой силой», но заменить убеждения, которые он пронес через всю жизнь, и черты характера, присущие ему с детства, на желаемые практически невозможно. Да и зачем вам мужчина без стержня? Безусловно, люди меняются ради друг друга, но делают это по собственной воле.

Привлечение третьих лиц

Даже в идеальных отношениях возникают разногласия, но решать их нужно вместе с партнером, а не искать поддержки на стороне. Редко родители или друзья способны взглянуть на ситуацию непредвзято, они обычно слепо становятся на вашу сторону и тем самым усугубляют конфликт. Когда это происходит регулярно, мужчина чувствует, что состоит в отношениях не с вами, а с вашим критичным окружением. Такой расклад никому не понравится.

Сравнения с другими

Не самые выигрышные сравнения с другими парами убивают всякую ценность отношений: складывается впечатление, что вам в принципе все равно, кто ваш партнер, главное, чтобы автомобиль был престижнее, чем у сына маминой подруги, а курорт, куда вы собрались на отдых, на звездочку круче, чем у приятельницы. Доводы в стиле «какой он у нее романтик» и «он водит ее в рестораны каждую пятницу» еще хуже. Мужчины воспринимают такие примеры как попытку задеть их достоинство, поэтому свои желания лучше формулировать другими способами.

Пассивная агрессия

Очевидно, когда вы обижены. И ваше «ничего не случилось» только продлевает неназванный конфликт. Партнер попадает в ловушку манипуляции без какого-либо шанса из нее выбраться, ведь правильной реакции на нее просто нет. Такая молчаливая месть несправедлива. Наверняка вам тоже хотелось бы знать, за что вас наказывают. Регулярное проявление пассивной агрессии с каждым разом будет отдалять вас друг от друга — в какой-то момент партнеру просто надоест гадать, что у вас на уме и почему вы считаете его чужим человеком, которому нельзя открыться.

Лишение его личного пространства

С началом отношений вы с партнером не становитесь одним человеком, не все друзья обязаны быть общими. Отсутствие личного пространства может вызывать напряжение. Хотя бы иногда стоит отдохнуть друг от друга и успеть соскучиться. Убедитесь, что позволяете мужу проводить время без вашего сопровождения и что у вас, в свою очередь, есть такая возможность. Немного свободы только укрепит доверие.

Ревность

До вашей судьбоносной встречи с избранником, ровно как и после, присутствуют родственники, друзья, знакомые, коллеги и так далее. Ловить себя на мысли, что партнером ни с кем не хочется делиться, — это нормально, вы влюблены, в конце концов, и хотите проводить как можно больше времени вместе. А вот сцены из-за каждого эпизода общения на стороне устраивать бессмысленно: такой подход разрушит ваш брак, потому что мужчина в конечном счете усомнится в вашей адекватности. Между полной самоизоляцией и разводом он охотнее выберет второе.

Прекращение заботы о себе

Свадьба, беременность, новые заботы — прийти в прежнюю форму бывает непросто, а то и невозможно. Опускать руки и совсем игнорировать свой внешний вид тем не менее чревато. Речь не идет о том, чтобы часами пропадать в фитнес-клубе и дефилировать в новом комплекте нижнего белья мимо заплывшего мужа на диване. Мотивируйте друг друга быть в хорошей, пускай и неидеальной форме, чтобы поддерживать взаимный романтический интерес долгие годы.

Нечуткость к его стараниям