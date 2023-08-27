Роза Сябитова: «Мужчины изменяют и красивым, и некрасивым девушкам»

По мнению Сябитовой, браки молодых людей распадаются из-за того, что взрослые дети не осознают своих чувств, не могут понять, кто им нужен, как с партнером жить вместе. «Они просто ведутся на первые чувства и женятся. А потом разочаровываются и разводятся, так как способности поддержать партнера в беде и действовать как команда у них нет. Этому нужно учиться».