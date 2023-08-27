Роза Сябитова: «Мужчины изменяют и красивым, и некрасивым девушкам»
Самая известная сваха рассказала, почему распадаются браки.
Роза Сябитова считает, что не имеет значения, красивая девушка или нет, ее мужчина все равно ей изменит.
«Мужчины изменяют и красивым, и некрасивым девушкам. Не изменяют только импотенты, — заявила она в интервью изданию „Газета.ru“. — Это мужская природа или родовая программа количественного показателя продолжения рода человеческого».
По мнению Сябитовой, браки молодых людей распадаются из-за того, что взрослые дети не осознают своих чувств, не могут понять, кто им нужен, как с партнером жить вместе. «Они просто ведутся на первые чувства и женятся. А потом разочаровываются и разводятся, так как способности поддержать партнера в беде и действовать как команда у них нет. Этому нужно учиться».