Сексологи перечислили лучшие позы для обладателей маленьких половых органов

Сексолог Джиджи Энгл перечислила лучшие позы для секса, обеспечивающие максимальное проникновение. Ее мнение приводит HuffPost.

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Поза «отбойник», предложенная сексологом, требует от пары гибкости и неплохой физической формы. В этой позе женщине нужно лечь на спину, поднять ноги и запрокинуть их за голову так, чтобы колени оказались рядом с ушами. Партнеру же необходимо присесть и немного раздвинуть ноги для глубокого проникновения.

Еще одной позой, подходящей обладателям маленьких пенисов, является вариация традиционной «догги-стайл», при которой ноги партнерши прижаты друг к другу.

Специалистка также посоветовала попробовать позу «нирвана», которая, по ее словам, является одновременно чувственной, интимной и позволяет достичь глубокого проникновения. В такой позе партнерша лежит на спине, а партнер ложится сверху, раздвинув ноги так, чтобы они оказались по обе стороны бедер партнерши с внешней стороны.

Энгл подчеркнула, что с медицинской точки зрения пенисы считаются маленькими лишь в том случае, если их длина составляет менее четырех сантиметров.