Женщина очнулась после комы и немедленно вышла замуж

В Канаде женщина очнулась после комы за считанные дни до собственной свадьбы и немедленно вышла замуж. Об этом сообщает издание Global News.

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Жительница канадского города Лондон Сара Кемпинска и ее жених два года готовились к свадьбе. Церемония должна была состояться 3 июня. Незадолго до этого женщина перенесла хирургическую операцию: она страдает от аутоиммунного заболевания, поражающего легкие и дыхательные пути, и периодически ложится в больницу для удаления новообразований. После операции ее состояние ухудшилось, и медикам пришлось ввести ее в медикаментозную кому.

Намеченная свадьба оказалась под угрозой, но родственники невесты не теряли надежды и продолжали готовиться к церемонии. Жених воспользовался мобильным телефоном невесты, выяснил ее свадебные планы и сделал все, что она не успела сама. Персонал больницы делал все возможное, чтобы ему помочь: они даже ухаживали за волосами женщины, пока она была без сознания.

Семья была готова перенести свадьбу, но женщина успела очнуться за четыре дня до мероприятия. Курс лечения завершился, ее самочувствие улучшилось. В итоге она благополучно вышла замуж и считает все произошедшее с ней своего рода чудом.