Поступки, которые нельзя прощать мужчине

Выстраивайте здоровые границы в отношениях.

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Если верить психологам, больше половину женщин готовы поступиться принципами и закрыть глаза на недостойное поведение мужчины в случае, когда женщине не хочется терять отношения с конкретным мужчиной. В реальности подобные жертвы лишь затягивают в пучину токсичных отношений, где партнерша не будет чувствовать себя защищенной и в принципе счастливой. Так что же нельзя прощать мужчине ни в коем случае? Мы собрали топ основных моментов.

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Зависимость

Синдром спасательницы развит у огромного количества женщин. Стоит ли говорить, что, пытаясь вытянуть своего мужчину из пагубной зависимости, например, из алкогольной, женщина теряет себя как личность, а также растрачивает драгоценные годы на человека, которого полностью устраивает его положение. Если человек не стремится исправиться самостоятельно, вы ничем не сможете ему помочь, как бы ни хотели.

Физическое насилие

Мужчины часто любят оправдывать свою несдержанность тем, что женщина «сама вывела его из себя». Это ни в коем случае не может быть оправданием. Подобное поведение со стороны мужчины вполне осознанно и никакого «помутнения» в его голове не произошло. Если он допустил это однажды, он повторит, ведь вы отреагировали нормально и не показали, что вы против такого поведения с его стороны. Никогда не давайте понять, что с вами можно обращаться подобным образом.

Оскорбления

Это касается как оскорблений вас, так и оскорблений ваших близких и друзей. Мужчина делает то, что вы позволяете ему делать. Очень быстро подобные высказывания уничижающего характера станут нормой, а мы уже говорили, что токсичные отношения в принципе не могут быть нормой ни в каком виде. С первой же фразы в ваш адрес заявите, что не потерпите подобных высказываний в дальнейшем. Выстраивайте границы.

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