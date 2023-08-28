Певец сделал предложение своему менеджеру на 14 лет старше себя

Певец и актер Джем Сяо из Тайваня влюбился в менеджера на 14 лет старше себя и сделал ей предложение. Об этом сообщает Asia One.

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36-летний певец познакомился с 50-летней Саммер Линь в 2007 году, в самом начале карьеры. Менеджер начала работать с Сяо и через несколько лет заметила, что он испытывает к ней романтические чувства. Женщина не ответила певцу взаимностью и посоветовала знакомиться с другими девушками. «Я боялась, что он воспринимает меня как свою единственную и неповторимую. Ведь мы познакомились, когда ему было всего 20 лет, и у него не было нормального контакта с внешним миром», — рассказывает Линь.

Тем не менее со временем отношения певца и менеджера переросли из рабочих в романтические. По словам Линь, их отношения стали серьезными, когда Сяо исполнилось 30 лет. Мужчина стал ответственным и начал чаще общаться с людьми, когда как раньше не любил заводить новые знакомства. Спустя шесть лет, в конце июня 2023 года, Сяо сделал предложение возлюбленной. Певец предложил Линь стать его женой в день ее рождения в присутствии гостей. «Нам не помешают цифры. Я из тех, кто планирует никогда не выходить на пенсию, поэтому мы будем продолжать заниматься большими проектами и делать что-то значимое», — утверждает Линь.