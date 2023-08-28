8 качеств женщины, которые сводят мужчин с ума

Сводить с ума поклонников может каждая.

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Следующие восемь женских качеств буквально очаровывают мужчин — пользуйтесь на здоровье.

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Уверенность в себе

Вопреки стереотипам уверенность — качество, которое вам пригодится не меньше, чем мужчине. Верность своим принципами и здоровая самооценка творят чудеса: женщина становится неотразимой в глазах поклонников. Такую хочется «завоевать», а не «подобрать» — чувствуете разницу?

Уязвимость

Годы эволюции не прошли бесследно, и кое-что от далеких предков в нас еще живет. Например, оценка потенциального партнера с точки зрения того, каким он будет отцом. В мужчине же заложен инстинкт заботы об уязвимой женщине, слабость партнерши пробуждает в нем защитника-героя. Да, мир стремится к равноправию, но партнерство мужчины и женщины не соревнование в силе и выносливости. Мудрые женщины позволяют мужчинам о них заботиться, какими бы «железными леди» они ни были для внешнего мира.

Чувство юмора

Уместная шутка не только скрасит любой разговор, но и позволит легко понять, с кем у вас царит полное взаимопонимание, а с кем вы слишком разные для близкого общения. Считается, что мужчины ценят, когда женщина смеется над их шутками, это само собой разумеется. Но интересно, что умение самой девушки метко пошутить делает ее в глазах представителя противоположного пола привлекательной и умной, как и ту, что уловит его «гениальный» сарказм.

Внимание к деталям

Хотя сами мужчины не всегда могут похвастаться вниманием к изменениям оттенка ваших волос и маникюра, они точно заметят, что вам небезразличны — стоит только прокомментировать незначительную деталь в их образе. Заметили новые часы на его запястье? Дайте ему об этом знать. Такой сигнал парень точно не пропустит. А вы поймаете его эго на крючок.

Самоуважение

Давно пора осознать: чтобы заслужить уважение других, нужно уважать себя. И романических отношений эта формула касается самым непосредственным образом. Птица в клетке не вызывает у мужчины того же восторга, что свободная птица, прилетающая на его зов. И нет, это не призыв бежать к нему по первому мановению: наоборот, не спешите играть по его правилам — и мужчина будет сходить по вам с ума. Кроме того, ваша способность уважать себя как бы гарантирует уважение и ему — это привлекает.

Стиль

Понятие стиля в широком смысле этого слова невозможно уместить в нескольких предложениях, и тем не менее все мы не мешкая назовем знакомых, у кого свой стиль точно есть, и тех, у кого он отсутствует. Мужчины во многом визуалы, пускай они грешат невнимательностью к деталям, общую картинку считывают на ура. А индивидуальный стиль — как раз то, что будет отличать вас в его глазах от других женщин. За уникальной девушкой мужчина будет с удовольствием наблюдать снова и снова.

Свое мнение

Нередко женщины стремятся угодить всем, кроме себя, стремясь к общественному одобрению и восхищению. И удивляются, что их стараний в результате никто не ценит. Мужчин непреодолимо влечет к тем, кто отстаивает право быть собой. Здесь в игру вступает и яркая индивидуальность, которая априори привлекательна, и тяга мужчины к «обладанию» выдающейся личностью — такая партнерша наиболее ценна в его глазах. Мужчин определенно тянет к женщинам, которые открыто говорят о своих убеждениях, даже если есть риск, что их никто не одобрит.

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