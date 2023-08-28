Как правильно критиковать партнера

Чтобы не ругаться с партнером, нужно воздержаться от негативных суждений о его характере и поступках, считает психотерапевт из Лос-Анджелеса Эбигейл Мейкпис. Об этом пишет HuffPost.

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По словам специалистки, критика вынуждает человека обороняться, что ведет к ссорам. Кроме того, негативные суждения задевают самооценку и приводят к эмоциональному отдалению. Ни то, ни другое не помогает достичь цели.

«Если мы хотим, чтобы наши партнеры вели себя иначе, нужно обращаться к ним с конкретными просьбами», — объяснила она.

В качестве примера Мейклис привела жалобу на опоздания. Она полагает, что бесполезно говорить: «Ты всегда опаздываешь». Если нужно, чтобы партнер больше не опаздывал, лучше сказать ему: «Я хочу, чтобы ты предупреждал(а) об опоздании заранее».