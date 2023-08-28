Флиртующим с женатыми сослуживцами женщинам дали совет

Женщине, начавшей романтическую переписку с женатым коллегой, следует прекратить флирт и подумать о своих отношениях. Такой совет дала коуч по отношениям Колин Нолан, пишет Daily Mirror.

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К Нолан обратилась 28-летняя девушка, которую влечет к женатому бывшему сослуживцу. По ее словам, между ними много общего и в других обстоятельствах они могли бы стать прекрасной парой.

«Он сам написал мне, и вскоре наши сообщения стали кокетливыми и немного озорными. Я всегда считала его очень привлекательным и знаю, что тоже ему нравлюсь. Но дело в том, что он женат, у него двое детей, поэтому начинать с ним что-то неправильно», — написала читательница.

Женщина добавила, что тоже состоит в длительных отношениях, и хотя любит партнера, не очень счастлива с ним. По ее словам, он стал скучным, интересуется только работой и не дает нужных ей эмоциональных и сексуальных впечатлений.

В ответ на письмо Нолан указала, что связь с женатым мужчиной неизбежно повлечет душевную боль и стресс, поэтому она посоветовала прекратить флирт как можно скорее. Коуч также рекомендовала заняться решением проблем в собственных отношениях.