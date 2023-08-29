Мужчины вспомнили не связанные с сексом возбуждающие случаи

Это было 11 сентября 2001 года, и я только что узнал, что второй самолет врезался во Всемирный торговый центр. Тем утром со мной работала ортодонт с большой грудью. Интересно, заметила ли она, что ее грудь постоянно ложилась мне на голову. Мне приходилось сжимать бедра изо всех сил полчаса, пока она копалась у меня во рту, чтобы не случилась эрекция. Теперь всегда, когда я слышу что-то об 11 сентября, я думаю о груди на моей голове