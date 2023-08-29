Певица Настя Крайнова призналась, что не дружит со звездами из-за конкуренции

Певица Настя Крайнова призналась, что не ищет подруг среди других звезд шоу-бизнеса. Об этом она рассказала "Пятому каналу". "Если мы будем, конечно, искать в самом шоу-бизнесе подружек, то я думаю, скорее всего сложновато будет. Они хотят славы, денег. И когда с тобой находится такая же конкурентоспособная девчонка, естественно ты будешь стараться перетянуть на себя одеяло", - высказалась Крайнова. Девушка считает, что дружба между женщинами имеет больше шансов на успех, если они работают и развиваются в разных сферах. По мнению Крайновой, в противном случае между ними всегда будет присутствовать конкуренция. При этом звезда подчеркнула, что не считает это нормальным. "Хотя я считаю, что это абсолютная глупость - конкурировать с кем-то. Ты один единственный и индивидуальный человек, и я думаю, этого достаточно", - резюмировала звезда.