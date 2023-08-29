8 признаков абьюзера: как распознать в начале отношений

Выйти из абьюзивных отношений очень непросто — такова их природа.

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Поэтому лучше распознать кандидата в домашние тираны уже на этапе знакомства и вовремя оборвать общение.

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Чрезмерная ревность

Еще нет уверенности, что вас можно официально считать парой, а парень уже начинает учить жизни: интересуется, где вы находитесь, демонстрирует «плохое настроение», когда встречаетесь с подругами? Перед вами абьюзер, темную сторону которого вам еще предстоит для себя открыть. В начале отношений его болезненный интерес можно ошибочно принять за внимание и заботу.

Обесценивание

На начальном этапе манипуляции заметить непросто: в завуалированной форме они еще могут казаться безобидными. Но абьюзеру не терпится установить над жертвой полный контроль, он начинает расставлять ловушки. «Отличная стрижка, но в следующий раз сделай покороче», «Эта юбка тебя уродует, ноги как будто короче стали». Вроде бы полезные советы по стилю от любимого человека могут оказаться жестокой манипуляцией — вам несложно подстроиться в мелочах, чтобы понравиться партнеру, но мелочей с каждым днем становится все больше.

Игла одобрения

Помните, что цель потенциального тирана — поскорее установить над вами контроль, в первую очередь на уровне эмоций. Поэтому дрессировка начинается с самого знакомства: у кавалера резко меняется настроение, когда вы делаете то, что ему не нравится. Пора бить тревогу, если он демонстративно отвергает вас, при том что минуту назад называл любимой и неповторимой. Таким образом абьюзер приучает жертву откликаться на его сигналы — эту специфическую любовь можно заслужить только подчинением.

«Медовые месяцы»

Куда же без классики насилия: жестокие партнеры, как правило, не бывают таковыми постоянно. Стоит вам серьезно поссориться, как абьюзер включает все свое обаяние: извиняется, дарит подарки, стремится вас порадовать. Потому что искренне боится вас потерять. Но не все так радужно, периоды оттепели принято называть «медовыми месяцами», но длиться они могут считаные часы, а затем все повторяется сначала: парень снова превращается в чудовище. На старте отношений обратите внимание, насколько резко меняется поведение ухажера, когда вы прощаете его за ошибку.

Изоляция от окружения

Главная угроза для абьюзера — ваши «сообщники», люди, которые, в отличие от вас, могут трезво оценить ситуацию со стороны и открыть вам глаза на истинную сущность возлюбленного. Попытки изолировать вас от окружения могут быть очевидны уже в самом начале отношений. Сегодня он напрашивается на знакомство с вашими подругами и мило общается всю встречу, а завтра как ни в чем не бывало аргументированно внушает вам, что они тянут вас вниз и вообще плохо влияют. В следующий раз вы пропускаете встречу, потому что он на это время запланировал сюрприз, потом еще и еще одну по все новым, не особо убедительным причинам...

Негативно отзывается о бывших

Этот пункт может показаться очевидным, но только на первый взгляд. Многие женщины, вместо того чтобы оборвать зарождающиеся отношения с тираном, воспринимают слова мужчины за чистую монету: он в своих рассказах предстает страдальцем, которого буквально терроризировала бывшая. Между строк читается, то ему приходилось приводить даму в чувства, проявлять силу. Стоп, серьезно? На этом этапе лучше остановиться, пока он не начал приводить в чувства вас.

Скрытые угрозы

Абьюзеры обожают полутона: они не станут угрожать вам явно, по крайней мере, пока не считают вас своей собственностью. Зато с радостью поведают, как наказывали своих обидчиков и неприятелей. Здесь же может всплыть и история об изощренной мести бывшей, например, за измену. (А была ли она?) Насилие и физическая власть над другими привлекают таких личностей, как и демонстрация силы. Просто не ведитесь на этот спектакль: разве о наказанных кавалером негодяях (и негодяйках) вы хотели бы говорить на одном из первых свиданий?

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