Почему мужчины так быстро забывают бывших

Неужели их чувства проходят за пару недель.

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Многие женщины негодуют: «Пока я вытирала слезы и сидела в кресле психолога, он уже нашел новую барышню! Как посмел!» Такая история после расставания происходит довольно часто.

Девушки переживают, что их бывшие партнеры слишком быстро оправились после разрыва отношений. Но психологи уверены, для этого есть несколько серьезных причин.

Все родом из детства

И мальчики, и девочки переживают период сепарации с родителями. Некоторые психологи считают, что юноши этот момент отделения от матери воспринимают, как первое в жизни расставание. Благодаря этому, позднее они легче проходят разрыв романтических отношений. Мужчины не стремятся долго рефлексировать, разбираться в своих чувствах: детство научило их, что женщина все равно появится, не эта, так другая.

Не брезговать «пластырем»

По статистике, начать новые отношения после расставания мужчина готов через четыре недели, а женщине для этого требуется не меньше года. Кто-то считает, что полное излечение после разрыва серьезных отношений происходит, когда прошла неделя из каждого месяца, который влюбленные провели вместе. Например, пара разошлась после четырех лет отношений — 48 месяцев. Значит, на восстановление потребуется 48 недель — почти год.

Но, в отличие от женщин, молодые люди готовы строить новые отношения, даже понимая, что их сердце еще не пришло в норму. Они выбирают комфорт, поэтому готовы начинать новый роман, обреченный на провал, позволить женщине залечивать его разбитое сердце. Девушки обычно не готовы вступать в отношения, зная, что используют человека, как пластырь для своих ран. Мужчины немного циничнее и ставят комфорт на первое место, а раз его может обеспечить женщина, то она обязательно должна быть рядом.

Вместо вывода