Ведущая «Давай поженимся!» дала советы для успешных знакомств

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова дала россиянкам два совета, с помощью которых, по ее мнению, можно успешно познакомиться с мужчиной. О том, каким правилам следует следовать женщине во время первой встречи с потенциальным женихом, сваха рассказала в интервью изданию StarHit.

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Сябитова заявила, что тем, кто хочет произвести хорошее впечатление на мужчину при знакомстве, нужно включать режим двух «С». «Первое "С" — собранность. Не позволяй эмоциям взять вверх над твоим рассудком. И второе "С" — соблазнительность. Мужчины как пчелы летят на нектар. Будешь соблазнительной — будешь собирать мед», — пояснила сваха.

Ранее Сябитова порекомендовала женщинам, которые хотят вступить в брак с богатым мужчиной, проводить время там, где обычно находятся обеспеченные люди. В числе таких мест ведущая шоу «Давай поженимся!» назвала яхт-клубы и площадки для гольфа.