Могут ли отношения без обязательств перерасти в серьезные

На сегодняшний день многие девушки соглашаются на связь без обязательств, а не с целью построения семьи. И если вдруг в таких отношениях у кого-то из пары обнаруживается глубокая и серьезная привязанность, то возникает закономерный вопрос – а может ли это все перерасти во что-то более серьезное?

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На вопрос женского журнала "Клео.ру" о перспективах отношений без обязательств отвечает Ксения Демина – дипломированный психолог, конфликтолог, тренер по самооценке и личностному росту, эксперт в области межличностных коммуникаций, автор и ведущая марафонов, мастермайндов и тренингов по отношениям и самооценке.

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Причины вступления в отношения без обязательств

Прежде чем выяснить, может ли подобная связь перерасти в нечто серьезное, стоит понять, как она возникает, и зачем вообще женщины соглашаются на нее? Существует несколько причин:

Молодой возраст. Девушка хочет сначала отучиться, выстроить карьеру, чего-то достичь, а не сразу погружаться в быт и заботу о детях. Тогда она соглашается на «свободные отношения», поскольку ей и самой на данном этапе ничего серьезного не нужно.

Неудачный опыт. Если предыдущая связь была слишком болезненной, женщина получила глубокую травму, то снова строить семью она не хочет. Но жизнь без интима ее также не устраивает.

Нежелание ломать сложившийся уклад. Если женщина уже достаточно зрелая, успешная, способна решить все возникающие вопросы самостоятельно, то чаще всего ей не нужно крепкое плечо, а достаточно лишь периодического секса, и все ее в этом случае устраивает.

Подсознательное убеждение в собственной ненужности. Девушка сама уверена, что с ней никто не хочет строить серьезные отношения с обручальным кольцом, свадьбой, семьей и остальным.

В последнем случае женщина иногда идет на хитрость: соглашается на «связь без обязательств», пытаясь так поймать и привязать к себе мужчину. Она думает: «Будем с ним хотя бы просто спать, а там я его на секс подсажу, он в меня влюбится».

К сожалению, многие пересмотрели сериалов и кино, которые созданы больше для развлечения, чем в качестве пособия по построению отношений. Там часто сюжет строится на том, что мужчина и женщина какое-то время просто встречаются, и в какой-то момент он вдруг в нее влюбляется, делает предложение и все заканчивается свадьбой.

И девушки по сей день верят, что такое возможно. Рассуждают, что раз мужчина ее не любит и не хочет сразу звать замуж, то можно хотя бы спать без обязательств, а потом избранница сделает все, чтобы он в нее влюбился. И это глобальное заблуждение.

Фатальная ошибка

Неважно, по какой причине девушка решилась на свободную связь. Психологами доказано, что не получится просто спать с мужчиной, как сегодня принято говорить, «для здоровья». Тем более, с одним и тем же партнером. Она, так или иначе, начнет испытывать к нему какие-то чувства: с кем-то сравнивать, тепло относиться, заботиться, поскольку природой у прекрасного пола заложены материнские чувства.

И выходит, если женщина спит, заботится, тепло относится к конкретному мужчине, то чего-то хочет взамен. Но партнер этого давать не будет, поскольку отношения всего лишь «для здоровья», без обязательств! И вот здесь начнется самая главная трагедия: избранница вдруг в один прекрасный момент понимает, что делает для мужчины все, а он для нее – ничего.

К тому же, исследованиями доказано, что чем больше у женщин половых партнеров, тем ниже у нее становится самооценка. Потому что накапливается количество расставаний, мужчины уходят и, соответственно, возникают вопросы к самой себе: «Почему он ушел? Не влюбился? Я что – такая плохая, что со мной нельзя построить отношения? А почему он не сделал мне предложение руки и сердца?». Выводы обычно совершенно не радуют, больно ударяя по женской самоценности.

Так может ли «свободная любовь» перерасти в серьезные отношения?

Говорить самой себе, что мужчина нужен только для здоровья, что «мне ничего не надо, будем просто иногда встречаться по пятницам» – это самообман. Более того, если есть договоренность с партнером про отношения без обязательств, то по статистике, женщины будут хранить мужчине верность. В то время как избранник всерьез воспринимает слова о том, что связь между ними свободная – и потому может совершенно спокойно спать с другими, дарить кому-то подарки, встречаться. Если женщина в глубине души считает его своей «собственностью», то ее будет глубоко огорчать или даже ранить осознание, что в жизни мужчины есть кто-то еще. Также, если девушка изначально согласилась на секс без обязательств, то мужчина понимает, что подсознательно она сама считает себя недостойной нормальных отношений, которые перерастут в свадьбу и создание семьи.

По вышеуказанным причинам практически любая «свободная любовь» обречена на страдания, слезы, нервотрепку, выяснение отношений и того, кто кому больше дал. Поэтому проще вообще никогда не надеяться на нечто большее, соглашаясь на малое, чтобы не остаться с разбитым сердцем.

Конечно же, как в каждом правиле, и здесь имеются исключения. У кого-то обязательно есть примеры, когда мужчина и женщина встречались редко, не давали никаких обещаний, но впоследствии влюбились друг в друга и стали мужем и женой.