Жалующимся на одиночество и отсутствие секса мужчинам дали совет

Всем людям, желающим построить новые отношения, необходимо расслабиться, забыть о стеснении и начинать знакомиться. Такой совет коуч Джейн Грин дала жалующемуся на одиночество и отсутствие секса мужчине, пишет издание Daily Mail.

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52-летний мужчина рассказал, что находится в прекрасной физической форме, следит за весом и питанием, регулярно занимается спортом. Его единственная проблема заключается в том, что он никак не может найти женщину, «с которой мог бы остепениться». Последние продолжительные отношения у мужчины были в 1996 году и закончились по его инициативе. С тех пор он предпринял четыре попытки устроить личную жизнь, но каждый раз безуспешно.

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В прошлом я легко обходился без секса четыре года и снова нахожусь в такой же ситуации. Я не говорю, что регулярный секс — это причина, по которой я хочу отношений, но я действительно скучаю по прикосновениям женщины, которая была бы мне небезралична из письма читателя

Джейн Грин

Мужчина посетовал, что чувствует себя совершенно потерянным, так как понятия не имеет, как найти женщину. Недавно ему понравилась кассирша в магазине, но он не заговорил с ней из-за боязни отказа. Все коллеги мужчины замужем, с приложениями для знакомств у него не сложилось, а друзья не понимают его проблем.

В ответе на письмо Грин посоветовала всем холостякам, стремящимся найти партнершу, не искать препятствий там, где их может и не быть. При знакомстве с женщиной лучше забыть о потенциальной опасности отказа, стеснении и страхе быть навязчивым. Также коуч предложила мужчине не списывать со счетов приложения для знакомств, так как у нее в практике есть немало примеров пар, нашедших друг друга с их помощью и сумевших построить крепкие отношения.

Как бы ни было романтично встретить свою идеальную женщину в овощном отделе местного продуктового магазина, лучше раскинуть свои сети как можно шире и сосредоточиться на поиске не только потенциальной романтической партнерши, но и большего количества подруг

Джейн Грин

В заключение Грин посоветовала мужчине присоединиться к клубам любителей активного отдыха, где собираются люди со схожими интересами, подумать об услугах брачных агентств и главное — расслабиться и научиться принимать жизнь такой, какая она есть.