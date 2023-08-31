Названа польза от просмотра порнографии

Просмотр фильмов для взрослых вместе с партнером помогает создать более чувственные и интимные отношения в паре, считает сексолог Рианнон Джон. О возможной пользе порнографии она рассказала изданию Mashable.

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Специалистка отметила, что кино для взрослых или обмен порнографическими роликами в сообщениях укрепляет связь между партнерами. По ее мнению, это происходит из-за возникающего ощущения высшей степени доверия и отсутствия границ, которые есть при общении с другими людьми. Кроме того, она назвала время за совместным просмотром порнографии подходящим для обсуждения пикантных тем, о которых трудно заговорить в другой обстановке.

Пары могут больше узнать о том, что возбуждает их партнера, и правильно сообщить о своих потребностях. Это приводит к более удовлетворяющей и полноценной сексуальной связи Рианнон Джон

Единственное ограничение, о котором предупредила сексолог, связано с тем, что нельзя без предупреждения включать порнографию в спальне или отправлять сообщения соответствующего содержания партнеру. Джон посоветовала сначала обсудить это вместе и убедиться, что оба относятся к идее положительно. По ее мнению, лучше начинать подобный разговор, когда партнер расслаблен и не занят другими делами.