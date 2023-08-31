Примирение постелью – мнение сексолога
Иногда после ссоры некоторые пары предпочитают набрасываться друг на друга и бурно заниматься бурным любовью. Зачем же люди ссорятся перед сексом и как это влияет на отношения, расскажет врач-сексолог высшей категории Сергей Тимофеев в новом выпуске "Короче, Омск".
- У нас в глубоких структурах мозга есть такие центры, которые отвечают за способность получать удовольствие, и они немного разнятся. У кого-то этих нейромедиаторов достаточно, чтобы чувствовать себя хорошо, а кому-то нужен, например, алкоголь для получения эмоций, - рассказывает Сергей Тимофеев, - Те, кто предпочитают ссориться, скорее всего, несчастные люди, которым не хватает этих нейромедиаторов для того, чтобы заняться сексом.
Является ли это отклонением и какие эмоции вызывает примирительный секс - узнаете видео.