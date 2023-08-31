5 вопросов, которые не стоит задавать мужчинам

В отношениях очень многое зависит от женщины. Настроение мужчины формируется нашими словами и действиями. Чтобы сохранить романтические отношения, важно помнить, какие вопросы не стоит задавать мужчинам, предостерегает специалист-практик по поиску предназначения, воспитанию детей и семейным отношениям Валентина Красникова.

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Отношения между партнерами — это как прекрасный цветок, за которым нужно бережно ухаживать, чтобы он радовал своей красотой каждый день. В нашей суетливой жизни, часто насыщенной проблемами и стрессом, романтика и доверие могут постепенно угасать.

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Женщины могут быть недовольны своими партнерами: он недостаточно внимателен, стал другим, совсем не дарит цветы и т.п. Но не стоит торопиться с выводами, возможно дело не только в мужчинах. В конце концов, настроение мужчины во многом зависит от находящейся рядом с ним женщины. Как не перегнуть палку и каких вопросов в диалоге с партнером точно стоит избегать, чтобы сохранить романтические отношения расскажем ниже.

1) Худшее, что может сделать женщина, получив в подарок цветы, это спросить: «Он наверное дорогой?»

Вместо того, чтобы выразить благодарность и восхищение, женщина начинает жаловаться на то, что деньги можно было потратить на что-то более полезное и рациональное.

Кто захочет делать приятное после такой реакции? Букет цветов — это проявление заботы и любви, поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем задавать подобные вопросы романтически настроенному мужчине.

2) «Почему ты совсем не говоришь мне приятные слова?»

Все люди разные. Кто-то привык выражать чувства словами, кто-то поступками. Но это совсем не значит, что мужчина не ценит и замечает достоинств. Не стоит требовать комплименты через силу. Лучше обратить внимание и оценить другие способы, которыми мужчина выражает свою любовь, например, через заботу, поддержку или помощь по дому.

3) «Почему ты не приглашаешь меня на свидания?»

Планирование свиданий и проведение романтического времени важно для поддержания близости в отношениях. Однако, вместо того, чтобы прямо спрашивать о приглашении, попробуйте самостоятельно предложить варианты свиданий или обсудить, что бы вы хотели делать вместе.

4) «Почему ты все делаешь не так, как я хочу?»

У каждого человека свои представления о том, как проявлять любовь и заботу. Вместо того, чтобы навязывать свои ожидания, важно принять и понять, что партнер может иметь иную точку зрения. Обсудите свои ожидания, но помните, что компромисс и взаимопонимание могут быть ключом к успешным отношениям.

5) «Почему ты совсем мне не помогаешь по дому?»

Каждая пара сама решает как распределять обязанности в семье в зависимости от нагрузки вне дома и индивидуальных обстоятельств. Если женщина работает наравне с мужчиной, то будет правильно, если каждый возьмет на себя определенные обязанности. Вместо того, чтобы требовать помощи, лучше обсудить вопросы совместной ответственности и найти компромиссные решения. А главное, женщине важно выстроить свой личный тайм-менеджмент, который поможет наладить процессы в всех сферах.

Важно помнить, что мужчины не умеют читать мысли.

Если женщину что-то беспокоит, то стоит об это поговорить, но не в форме претензий и ультиматумов, а с позиции уважения к себе и к партнеру. Лучше делать это с позиции своих своих чувств, а не с действий мужчина.

Например: «Мне так нравится, когда ты помогаешь с детьми, спасибо!» вместо: «Когда ты вообще проводил время с детьми? Я не могу тянуть все на себе!».