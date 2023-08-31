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Врач посоветовал семейным парам не спать в одной кровати

Сон в одной кровати со своим партнером может негативно сказаться на самочувствии. Об этом сообщает издание Mirror с ссылкой на мнение врача Карана Раджана.

Врач посоветовал семейным парам не спать в одной кровати
© Unsplash

По словам специалиста, храп или движения партнера способны помешать вам войти в глубокую стадию сна, которая важна для оптимальной работы органов и хорошего самочувствия на следующее утро.

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"Не у всех людей одинаковый режим сна. Это может привести к тому, что один партнер будет хронически недосыпать, а второй, наоборот, чувствовать себя максимально отдохнувшим и бодрым", – объяснил терапевт.

Помимо этого, он обратил внимание, что при одновременном прибывании в кровати она быстрее нагревается. Это также может стать проблемой при засыпании.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как улучшить качество сна.

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