Сексолог рассказала о неочевидных признаках измены

К одному из признаков измены относят излишнюю скрытность партнера и, например, стремление ограничить доступ второй половинки к его телефону. Однако есть и менее очевидные тревожные звоночки, на которые стоит обратить внимание, заявляет сексолог Трейси Кокс.

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Во-первых, речь идет об излишней критике со стороны возлюбленного. Колкие комментарии и замечания словно являются оправданием для партнера: как же он мог обойтись без романа на стороне, если у него такая партнерша?

Во-вторых, при адюльтере человек старается избегать зрительного контакта с половинкой и обсуждения планов на будущее, отмечает сексолог. Объяснение простое: партнеру есть, что скрывать, и он не желает загадывать наперед об отношениях, которые ему, вероятно, не особо интересны.

Помимо этого, беспокойство должен вызывать в том числе непонятно откуда взявшийся энтузиазм в постели и желание попробовать что-то новое. Возможно, изменщик обрел в себе излишнюю уверенность либо хочет привнести в отношения что-то из романа на стороне.