Признаки, что мужчина не склонен сдерживать обещания

Как понять, что из себя представляет ваш новый знакомый.

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Сколько историй мы слышали о том, как женщины разочаровываются в мужчинах после тех пустых обещаний, которыми сильный пол так любит разбрасываться. Психологи уверены, что распознать мужчину, который не готов сдерживать обещания, на раннем этапе общения не так уж и сложно. Делимся с вами лайфхаками от специалистов.

Его выдадут специфические фразы

Иногда мужчине достаточно открыть рот и сказать всего одну фразу, по которой вы и поймете, что потенциальный партнер не слишком надежен. К таким фразам можно отнести: «Я слишком долго был один, я не ищу серьезных отношений». Самая большая женская ошибка — пытаться переделать мужчину. Мужчина прямо говорит о том, чтобы вы не ждали от него ответственного поведения, но если мужчина очень нравится, такие моменты женщина пропускает мимо ушей. Будьте внимательны к его словам, так вы не потратите время впустую с этим человеком.

Мужчина говорит о том, что не привык ничего планировать

Как можно довериться человеку, который не готов распланировать свое ближайшее будущее! При этом множество женщин этот момент вообще не останавливает. Конечно, можно предположить, что мужчина умеет адаптироваться под изменяющиеся обстоятельства, но все же в большинстве случаев речь идет о человеке, который точно не готов взять ответственность за свою женщину даже в обозримом будущем. Готовы ли вы ждать, что мужчина когда-нибудь изменит свой подход к жизни?

Он не сильно в вас заинтересован