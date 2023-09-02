Только не молчите.

Молчать во время секса — худшее, что можно представить. У пратнера создастся впечатление, что он занимается любовью с неодушевленным предметом, что, естественно, не добавляет возбуждения. Особенно важно слышать ответную реакцию мужчинам, которые не могут читать ваши мысли и хотят знать, что вы получаете такое же удовольствие, как и он. Мы собрали топ фраз, которые сильный пол хочет слышать во время близости, но не всегда готов вам их озвучить.

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Имя мужчины

Один из самых возбуждающих моментов для мужчины — услышать собственное имя от женщины, по которой он сходит с ума. В этой ситуации партнер понимает, что вы всецело с ним и не представляете никого на его месте, а такие ситуации, увы, случаются. Хотя, если имя мужчины длинное, можно обойтись и уменьшительными словечками, но только теми, которые вы привыкли использовать в паре и точно знаете, что мужчине они нравятся.

Осуществите его фантазию

Если вы довольно давно вместе, вы наверняка успели выяснить, какие позы обожает ваш мужчина и в принципе какие моменты в сексе заводят его больше всего. Перед тем как осуществить его желание, сообщите о нем. К примеру, мужчине нравится быть сзади, попросите его об этом еще до того, как он вас перевернет. Или же скажите, что вы бы хотели более жестких ласк, которые он так любит. Мужчины обожают, когда женщина позволяет им то, что подстегивает их возбуждение. Но здесь важно, чтобы и вы получали от этого удовольствие, а не просто соглашались на все, что он вам предложит.

Больше комплиментов

Да, мужчины тоже падки на комплименты. При этом мужчины не так уж часто их слышат, что интересно. Им не так важно подтверждение их внешних данных со стороны, как женщинам, но все же приятно, когда любимая женщина отмечает их привлекательность. Идеально, если вы будете комментировать в процессе: «У тебя такие сильные руки», «Твоя спина сводит с ума» и т. п. Мужчину это невероятно воодушевит.

Вспомните прошлый опыт

Если у вас уже был секс как минимум несколько раз с конкретным мужчиной, вы наверняка успели выяснить самые удобные и оргазмические позы с этим партнером. Сообщите мужчине об этом. Для него будет невероятным удовольствием услышать, что вы запомнили прошлый интимный опыт с ним, а значит, прокручиваете его в голове. Это всегда приятно слышать. Скажите что-то вроде: «Давай как в прошлый раз», «Хочу, чтобы ты снова…» Не бойтесь напоминать мужчине, как хорошо вам с ним бывает и как снова получить то же удовольствие вместе.

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