Страны, где мужчины могут вас разочаровать в сексе

О любвеобильности французов и итальянцев ходят легенды, к ним нет никаких претензий. Но далеко не все страны могут похвастаться горячими любовниками. Мы собрали топ стран, где секс может стать еще большим разочарованием, чем высокие цены в ресторане.

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Китай

Одна из самых прогрессивных стран в технологической сфере не входит в топ мест, где можно найти мужчину секс-гиганта. Более того, примерно 65% китайских мужчин предпочтут виртуальный секс, чтобы не вступать лишний раз в контакт с реальным человеком. Возможно, всему виной строгие законы, регулирующие количество детей, а, может, жизнь в постоянной гонке, особенно в больших городах, накладывает такой неприятный отпечаток на жизнь китайских мужчин. Однако, если постараться, вы можете найти вполне раскрепощенного представителя этой восточной страны, особенно если он какое-то время прожил в западных странах.

Германия

Несмотря на то, что в Германии довольно просто относятся к сексу, многие женщины, особенно иностранки, недовольны интимным опытом с представителями этой страны. Большинство жалоб на отсутствие нормальной гигиены мужчины, и женщин можно понять — сложно найти человека, которого бы устроил «ароматный» партнер. Все желание просто исчезает.

Великобритания

Про холодность британских мужчин ходят легенды. И действительно, англичане довольно скупы на эмоции даже в компании женщины, с которой они оказались в постели. Тем не менее они довольно открыты к сексуальным экспериментам, но будьте готовы к тому, что британец будет стремиться сам получить удовольствие, а вот ваш оргазм его волнует в последнюю очередь.

Швеция