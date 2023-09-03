«Стоны – это не оргазм»: почему люди имитируют в постели
Отсутствие удовольствия в сексе — один из самых популярных запросов, с которым пары обращаются к сексологу. Зачастую люди, которые лишены приятных ощущений, имитируют оргазм — такой выход из ситуации выбирают до 50% женщин и 18% мужчин. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсудили, почему имитация — не лучший способ наладить интим в паре.
Только на первый взгляд кажется, что имитирующий человек обрекает себя на дальнейшее отсутствие удовольствия. Но что руководит им? На самом деле, много чего — незнание своего тела, отсутствие доверия в паре и проблемы в коммуникации, боязнь оскорбить партнера или желание поддержать его самооценку, а также страх показаться «бракованной». Об этом мы поговорили с психологом и сексологом Оксаной Луканиной.
Таймкод:
1.10 — Я не получаю удовольствие от секса
2.00 — Почему трудно говорить с партнером о своем удовольствии
4.22 — Интересная статистика по поводу оргазмов
6.20 — Почему стоны — это не оргазм
7.20 — Как понять, что оргазм все-таки наступил
8.00 — Что такое 4 амплитуды оргазма
10.30 — Кто несет ответственность за ваш оргазм
12.50 — Почему женщинам так важно удовлетворить мужчину, а не себя
13.30 — Когда женщины стали задумываться об оргазме
14.10 — Почему мужчины не догадываются, что их обманывают
15.25 — Позвольте себе настроиться на секс перед сексом
17.00 — Ищем свои сексуальные вкусы
17.58 — Плохой секс — повод расстаться или плюсы хорошего секса
19.27 — Может ли секс становиться лучше со временем
21.55 — Изучайте свое тело, пока ты находитесь вне отношений
22.30 — Почему мужчины считают, что с ними хороший секс
23.25 — Мужчины тоже имитируют оргазм
25.00 — Изучайте тела друг друга и ищите удовольствие в сексе и жизни
26.50 — Пишите инструкции
27.15 — Секс всегда можно остановить
33.44 — Что делать, если партнер не слышит обратную связь о сексе
34.11 — Как изучить свое тело
В подкасте участвовали:
Чтобы не пропускать выпуски, подписываетесь на подкаст «Активное согласие» в VK, Spotify, Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.
Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Альбина Ахатова
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова