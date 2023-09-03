«Стоны – это не оргазм»: почему люди имитируют в постели

Отсутствие удовольствия в сексе — один из самых популярных запросов, с которым пары обращаются к сексологу. Зачастую люди, которые лишены приятных ощущений, имитируют оргазм — такой выход из ситуации выбирают до 50% женщин и 18% мужчин. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсудили, почему имитация — не лучший способ наладить интим в паре.

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Только на первый взгляд кажется, что имитирующий человек обрекает себя на дальнейшее отсутствие удовольствия. Но что руководит им? На самом деле, много чего — незнание своего тела, отсутствие доверия в паре и проблемы в коммуникации, боязнь оскорбить партнера или желание поддержать его самооценку, а также страх показаться «бракованной». Об этом мы поговорили с психологом и сексологом Оксаной Луканиной.

Таймкод:

1.10 — Я не получаю удовольствие от секса

2.00 — Почему трудно говорить с партнером о своем удовольствии

4.22 — Интересная статистика по поводу оргазмов

6.20 — Почему стоны — это не оргазм

7.20 — Как понять, что оргазм все-таки наступил

8.00 — Что такое 4 амплитуды оргазма

10.30 — Кто несет ответственность за ваш оргазм

12.50 — Почему женщинам так важно удовлетворить мужчину, а не себя

13.30 — Когда женщины стали задумываться об оргазме

14.10 — Почему мужчины не догадываются, что их обманывают

15.25 — Позвольте себе настроиться на секс перед сексом

17.00 — Ищем свои сексуальные вкусы

17.58 — Плохой секс — повод расстаться или плюсы хорошего секса

19.27 — Может ли секс становиться лучше со временем

21.55 — Изучайте свое тело, пока ты находитесь вне отношений

22.30 — Почему мужчины считают, что с ними хороший секс

23.25 — Мужчины тоже имитируют оргазм

25.00 — Изучайте тела друг друга и ищите удовольствие в сексе и жизни

26.50 — Пишите инструкции

27.15 — Секс всегда можно остановить

33.44 — Что делать, если партнер не слышит обратную связь о сексе

34.11 — Как изучить свое тело

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Альбина Ахатова