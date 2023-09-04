Какие вопросы задать мужчине, чтобы лучше его узнать

При знакомстве с парнем или на начальном этапе отношений хочется лучше его узнать. Ведь для нормальных отношений важно иметь точки соприкосновения: разделять общее хобби или иметь одинаковые ценности. Лучше узнать друг друга поможет общение — главное знать, о чем говорить в первую очередь. «Лента.ру» рассказывает, что можно спросить у парня на первом свидании или в переписке, а какие вопросы лучше не задавать.

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Почему важно задавать вопросы парню?

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Вопросы — один из лучших инструментов для познания себя и других, рассказала «Ленте.ру» психолог и коуч Анна Липкина. «Если бы люди не стеснялись говорить о важном для них, кажется, что многие пары могли бы сохраниться или, наоборот, никогда не сойтись», — отметила она.

Задавая человеку вопросы, мы демонстрируем свой живой интерес к нему, показываем, что нам хочется его узнавать, уточнила психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Юлия Кузнецова.

Также мы проясняем для себя, насколько нам комфортно находиться с этим конкретным человеком. Мы также можем прояснить планы, цели, желания, намерения, ценности потенциального партнера, и понять для себя, насколько нам это откликается и подходит, — Юлия Кузнецова, психолог онлайн-платформы «Грань.рф».

Что спросить у парня в переписке?

Сейчас многие люди знакомятся в интернете — у такого способа общения есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, переписка облегчает чувство неловкости и «дает простор для лучших формулировок», подчеркнула Анна Липкина. Но с другой — не дает полную картину, как при живом общении, уточнила Юлия Кузнецова.

«Во время живого общения мы обращаем внимание не только на то, что человек говорит, но и на то, как он говорит. Невербальная коммуникация — важный источник информации, который теряется при переписке», — пояснила она.

Чтобы поддержать диалог по переписке и сделать его более «живым», можно отойти от стандартных общепринятых вопросов «как дела?» и «чем увлекаешься?», а спросить что-то более личное. «Например, попросить рассказать человека о каком-то дорогом для него воспоминании или отношении к чему бы то ни было. Такие вопросы помогают человеку раскрыться. При этом важно, чтобы спрашивающему было действительно интересно получить ответ», — пояснила Юлия Кузнецова.

Как узнать парня в переписке?

Задавайте преимущественно открытые вопросы. Это будет стимулировать собеседника делиться дополнительными деталями, чтобы в диалоге рождались новые интересные ответвления, отметила Анна Липкина. Опирайтесь на ценности и потребности. Попробуйте выяснить, что важно для человека или что из важного для вас он поддерживает или не поддерживает. Уважайте желание человека не отвечать на какой-то слишком личный вопрос. Заранее дайте понять, что это нормально.

Список вопросов, которые можно задать парню в переписке

Что тебе больше всего нравится в твоей работе?

А что не нравится?

Ты интроверт или экстраверт?

Как ты считаешь, дружба между мужчиной и женщиной возможна?

Каким должен быть идеальный партнер?

Какое воспоминание для тебя самое дорогое?

А какое самое ужасное?

Кем ты мечтал стать в детстве?

Чего ты больше всего боялся, когда был маленьким?

Какой вид спорта твой любимый?

Если бы ты мог стать профессиональным спортсменом, каким видом спорта ты бы занимался?

Где ты хотел бы жить?

Какая твоя любимая цитата из книги, фильма или сериала?

Ты бы хотел быть единственным ребенком в семье или иметь братьев или сестер?

Без какого приложения на своем смартфоне ты не можешь жить?

Что можно спросить у парня на свидании?

Личная встреча — возможность гораздо больше узнать о человеке: о том, как он себя ведет, как говорит, как держится. При этом личная встреча дает возможность по-настоящему побыть в эмоциональном контакте.

Если вы хотите прояснить для себя что-либо, например, в какую сторону движутся ваши отношения, или какие перспективы для себя видит человек, то лучше спросить это именно лично, поскольку ответы в некотором смысле будут честнее. Многое можно увидеть по невербалике, например, тревогу, возникающую при разговоре о развитии отношений, реакции на ваши слова и высказывания, — Юлия Кузнецова, психолог онлайн-платформы «Грань.рф».

Правильные темы для разговора могут сблизить вас двоих, но неправильные заставят вас чувствовать себя еще более отчужденными — независимо от того, как прошло свидание, рассказала доктор психологических наук, системный семейный психотерапевт Елена Куфяк.

О чем можно спросить парня на свидании?

1. Об опыте из детства. Независимо от того, насколько люди разные, разговор о деталях из детства и о родных местах поможет по-новому взглянуть друг на друга, рассказала Елена Куфяк.

Например, вы можете обнаружить, что, будучи младшим из четырех детей или единственным ребенком в семье, вы смотрели те же передачи, играли в те же видеоигры и ездили в похожие летние лагеря. Попробуйте сформулировать вопросы творчески: «Чем ты интересовался, когда учился в школе?» или «Какое у тебя любимое воспоминание из детства?», — Елена Куфяк, системный семейный психотерапевт.

2. Об увлечениях. «Говоря о том, что вам нравится, чем вы увлекаетесь, вы рассказываете своему партнеру больше о себе и открываете дверь для того, чтобы узнать о нем взамен», — подчеркнула Елена Куфяк.

3. Об особенностях и чертах характера. Например: «Как тебе кажется, как бы твое окружение описало тебя?»

4. О путешествиях. «Разговор о путешествиях — лучший способ общения на первом свидании, потому что он позволяет вам поделиться своими историями (как хорошими, так и плохими), рассказать о местах, которые вы хотели бы однажды посетить, и выявить возможные несоответствия», — пояснила Елена Куфяк.

5. О любимой музыке. Может оказаться так, что мужчина слушает те же группы и был на тех же концертах. Также он может порекомендовать послушать новых исполнителей, которые могут понравиться.

6. О планах на будущее и карьере. Например, «Каким ты видишь себя через пять лет?» или «О какой работе ты мечтаешь?» Человеку, с которым идете на свидание, можно также рассказать о своих целях и надеждах — это поможет лучше узнать друг друга.

7. О еде. Разговор о еде может стать отличным способом подготовить почву для второго свидания, отметила Елена Куфяк. «Рассказывая о своих любимых ресторанах, кухнях и пекарнях, вы можете обсудить лучшие места в городе, где можно перекусить, а также лучшие блюда, которые вы когда-либо пробовали», — пояснила она.

8. Об ожиданиях от отношений. «Взрослый человек, как правило, обладает более развитой способностью к рефлексии, поэтому ему может быть проще отвечать на вопросы по поводу того, что он ждет от отношений», — отметила Юлия Кузнецова.

О чем не стоит говорить с парнем в начале отношений?

Прошлые отношения. «Никто не хочет слышать о ваших бывших отношениях, особенно если они были сложными. Такой информацией можно поделиться, когда отношения станут более серьезными», — отметила Елена Куфяк. Проблемы со здоровьем. В том числе трудности со здоровьем у близкого человека. Это важная тема, но лучше не поднимать ее в разговоре с малознакомыми людьми. Проблемы с деньгами или работой. Семейное прошлое. Не начинайте подробно рассказывать все про своих родителей. «Возможно, вам сойдет с рук упоминание чего-то вроде “моя мама такая забавная” или “мой папа лучший повар”, но помимо этого лучше не углубляться в тему», — подчеркнула Елена Куфяк.

На первых свиданиях, возможно, не стоит также задавать вопросы об интимной жизни или о бывших партнершах мужчины. Круг «пока что запретных тем» можно обозначить сразу, задав прямой вопрос: «О чем бы тебе пока не хотелось, чтобы я тебя спрашивала?», — Юлия Кузнецова

Что делать, если не хочется продолжать свидание с парнем?