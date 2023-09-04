Какие вопросы задать мужчине, чтобы лучше его узнать
При знакомстве с парнем или на начальном этапе отношений хочется лучше его узнать. Ведь для нормальных отношений важно иметь точки соприкосновения: разделять общее хобби или иметь одинаковые ценности. Лучше узнать друг друга поможет общение — главное знать, о чем говорить в первую очередь. «Лента.ру» рассказывает, что можно спросить у парня на первом свидании или в переписке, а какие вопросы лучше не задавать.
Почему важно задавать вопросы парню?
Вопросы — один из лучших инструментов для познания себя и других, рассказала «Ленте.ру» психолог и коуч Анна Липкина. «Если бы люди не стеснялись говорить о важном для них, кажется, что многие пары могли бы сохраниться или, наоборот, никогда не сойтись», — отметила она.
Задавая человеку вопросы, мы демонстрируем свой живой интерес к нему, показываем, что нам хочется его узнавать, уточнила психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Юлия Кузнецова.
Также мы проясняем для себя, насколько нам комфортно находиться с этим конкретным человеком. Мы также можем прояснить планы, цели, желания, намерения, ценности потенциального партнера, и понять для себя, насколько нам это откликается и подходит, — Юлия Кузнецова, психолог онлайн-платформы «Грань.рф».
Что спросить у парня в переписке?
Сейчас многие люди знакомятся в интернете — у такого способа общения есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, переписка облегчает чувство неловкости и «дает простор для лучших формулировок», подчеркнула Анна Липкина. Но с другой — не дает полную картину, как при живом общении, уточнила Юлия Кузнецова.
«Во время живого общения мы обращаем внимание не только на то, что человек говорит, но и на то, как он говорит. Невербальная коммуникация — важный источник информации, который теряется при переписке», — пояснила она.
Чтобы поддержать диалог по переписке и сделать его более «живым», можно отойти от стандартных общепринятых вопросов «как дела?» и «чем увлекаешься?», а спросить что-то более личное. «Например, попросить рассказать человека о каком-то дорогом для него воспоминании или отношении к чему бы то ни было. Такие вопросы помогают человеку раскрыться. При этом важно, чтобы спрашивающему было действительно интересно получить ответ», — пояснила Юлия Кузнецова.
Как узнать парня в переписке?
Задавайте преимущественно открытые вопросы. Это будет стимулировать собеседника делиться дополнительными деталями, чтобы в диалоге рождались новые интересные ответвления, отметила Анна Липкина. Опирайтесь на ценности и потребности. Попробуйте выяснить, что важно для человека или что из важного для вас он поддерживает или не поддерживает. Уважайте желание человека не отвечать на какой-то слишком личный вопрос. Заранее дайте понять, что это нормально.
Список вопросов, которые можно задать парню в переписке
- Что тебе больше всего нравится в твоей работе?
- А что не нравится?
- Ты интроверт или экстраверт?
- Как ты считаешь, дружба между мужчиной и женщиной возможна?
- Каким должен быть идеальный партнер?
- Какое воспоминание для тебя самое дорогое?
- А какое самое ужасное?
- Кем ты мечтал стать в детстве?
- Чего ты больше всего боялся, когда был маленьким?
- Какой вид спорта твой любимый?
- Если бы ты мог стать профессиональным спортсменом, каким видом спорта ты бы занимался?
- Где ты хотел бы жить?
- Какая твоя любимая цитата из книги, фильма или сериала?
- Ты бы хотел быть единственным ребенком в семье или иметь братьев или сестер?
- Без какого приложения на своем смартфоне ты не можешь жить?
Что можно спросить у парня на свидании?
Личная встреча — возможность гораздо больше узнать о человеке: о том, как он себя ведет, как говорит, как держится. При этом личная встреча дает возможность по-настоящему побыть в эмоциональном контакте.
Если вы хотите прояснить для себя что-либо, например, в какую сторону движутся ваши отношения, или какие перспективы для себя видит человек, то лучше спросить это именно лично, поскольку ответы в некотором смысле будут честнее. Многое можно увидеть по невербалике, например, тревогу, возникающую при разговоре о развитии отношений, реакции на ваши слова и высказывания, — Юлия Кузнецова, психолог онлайн-платформы «Грань.рф».
Правильные темы для разговора могут сблизить вас двоих, но неправильные заставят вас чувствовать себя еще более отчужденными — независимо от того, как прошло свидание, рассказала доктор психологических наук, системный семейный психотерапевт Елена Куфяк.
О чем можно спросить парня на свидании?
1. Об опыте из детства. Независимо от того, насколько люди разные, разговор о деталях из детства и о родных местах поможет по-новому взглянуть друг на друга, рассказала Елена Куфяк.
Например, вы можете обнаружить, что, будучи младшим из четырех детей или единственным ребенком в семье, вы смотрели те же передачи, играли в те же видеоигры и ездили в похожие летние лагеря. Попробуйте сформулировать вопросы творчески: «Чем ты интересовался, когда учился в школе?» или «Какое у тебя любимое воспоминание из детства?», — Елена Куфяк, системный семейный психотерапевт.
2. Об увлечениях. «Говоря о том, что вам нравится, чем вы увлекаетесь, вы рассказываете своему партнеру больше о себе и открываете дверь для того, чтобы узнать о нем взамен», — подчеркнула Елена Куфяк.
3. Об особенностях и чертах характера. Например: «Как тебе кажется, как бы твое окружение описало тебя?»
4. О путешествиях. «Разговор о путешествиях — лучший способ общения на первом свидании, потому что он позволяет вам поделиться своими историями (как хорошими, так и плохими), рассказать о местах, которые вы хотели бы однажды посетить, и выявить возможные несоответствия», — пояснила Елена Куфяк.
5. О любимой музыке. Может оказаться так, что мужчина слушает те же группы и был на тех же концертах. Также он может порекомендовать послушать новых исполнителей, которые могут понравиться.
6. О планах на будущее и карьере. Например, «Каким ты видишь себя через пять лет?» или «О какой работе ты мечтаешь?» Человеку, с которым идете на свидание, можно также рассказать о своих целях и надеждах — это поможет лучше узнать друг друга.
7. О еде. Разговор о еде может стать отличным способом подготовить почву для второго свидания, отметила Елена Куфяк. «Рассказывая о своих любимых ресторанах, кухнях и пекарнях, вы можете обсудить лучшие места в городе, где можно перекусить, а также лучшие блюда, которые вы когда-либо пробовали», — пояснила она.
8. Об ожиданиях от отношений. «Взрослый человек, как правило, обладает более развитой способностью к рефлексии, поэтому ему может быть проще отвечать на вопросы по поводу того, что он ждет от отношений», — отметила Юлия Кузнецова.
О чем не стоит говорить с парнем в начале отношений?
Прошлые отношения. «Никто не хочет слышать о ваших бывших отношениях, особенно если они были сложными. Такой информацией можно поделиться, когда отношения станут более серьезными», — отметила Елена Куфяк. Проблемы со здоровьем. В том числе трудности со здоровьем у близкого человека. Это важная тема, но лучше не поднимать ее в разговоре с малознакомыми людьми. Проблемы с деньгами или работой. Семейное прошлое. Не начинайте подробно рассказывать все про своих родителей. «Возможно, вам сойдет с рук упоминание чего-то вроде “моя мама такая забавная” или “мой папа лучший повар”, но помимо этого лучше не углубляться в тему», — подчеркнула Елена Куфяк.
На первых свиданиях, возможно, не стоит также задавать вопросы об интимной жизни или о бывших партнершах мужчины. Круг «пока что запретных тем» можно обозначить сразу, задав прямой вопрос: «О чем бы тебе пока не хотелось, чтобы я тебя спрашивала?», — Юлия Кузнецова
Что делать, если не хочется продолжать свидание с парнем?
Если человек не вызвал симпатии при личной встрече — это нормально. «Если вы чувствуете, что не хотите продолжать общение, у вас есть право об этом прямо заявить. В этом случае искренность гораздо эффективнее излишней вежливости. Любое свидание можно закончить тогда, когда вам захочется его закончить», — заключила Юлия Кузнецова.