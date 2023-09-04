Психологи выяснили, почему полезно иногда злиться на партнера

Британские ученые из Университета Суррея изучили влияние гнева, презрения и отвращения на дружеские и романтические отношения. Они пришли к выводу, что в некоторых случаях враждебные эмоции помогают людям преодолеть противоречия. Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Individual Differences.

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Авторы статьи оценили, как сильно на людей воздействует проявление различных негативных чувств и как они обычно отвечают на эти реакции.

По словам специалистов, как ни парадоксально, враждебные эмоции иногда необходимо выражать, если люди планируют оставаться вместе долгое время. В первую очередь это касается гнева, поскольку злость помогает изменить поведение партнера. Например, когда женщина упрекает мужчину в том, что он забыл об их годовщине отношений, это снижает вероятность подобной ошибки в будущем.

Сила гнева также связана с принятием мер по исправлению положения. Чем больше люди злились на партнера, тем больше была вероятность, что их спутник или спутница попытается загладить вину, отметили исследователи.