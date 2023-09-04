7 сигналов, что вы для него слишком хороши

Если внутренний голос то и дело шепчет, что этот классный парень вас не достоин, возможно, пора прислушаться к нему. Отношения, в которых один партнер вкладывается значительно сильнее другого, рано ил поздно закончатся провалом и разбитым сердцем, а то и двумя.

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У него нет хобби и амбиций

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Конечно, стремления и понятия успеха у всех разные. Но, если партнер считает, что достаточно заработать на продукты, а все остальное — блажь, то и ваши достижения он оценить не сможет. Скорее всего, хобби и увлечения такому избраннику будут казаться бессмысленной тратой времени, а саморазвитие — не стоящей внимания причудой.

Чувство стыда

Иногда каждый испытывает неловкость за глупые шутки и поступки близких, это нормально. Но если стыд стал вашим постоянным спутником на любом мероприятии, видимо, у партнера слишком неподходящее чувство юмора или специфические представления о поведении. Поверьте, кто-то точно оценит их, а вы перестанете краснеть за поведение другого человека.

Все против вас

Если он не понравился одной подружке, это нормально. Но если вся ваша семья и друзья намекают: этот мужчина — вам не пара, тактично или не совсем указывают на его недостатки, а то и откровенно говорят о мезальянсе, возможно, это повод снять розовые очки влюбленности и получше присмотреться к тому, кого вы выбрали спутником.

Кстати, не менее тревожный знак — восторг его семьи. Когда мама, папа, брат и троюродная тетя счастливо сообщают, как их ненаглядному повезло, задумайтесь. Может, дело не в том, что вы идеальна, а в том, что он на совсем другом уровне.

Разные вкусы

Во всем. В музыке и кино, в еде и времяпровождении. Если вы пробуете новое, пытаетесь разбираться в искусстве, открывать для себя быт других стран, а мужчине достаточно вечернего сериала и тарелки жареной картошки, вряд ли ваша жизнь будет гармоничной и яркой.

Все плохо в сексе

Специалисты по семейным отношениям уверены, что со временем секс в любой паре отходит на второй план. Но не перестает быть важным. Если первый раз разочаровал, есть огромная вероятность, что вы приспособитесь, откроете друг друга и интим выйдет на новый уровень.

Но если уже полгода каждая ваша близость — разочарование, и вы начали придумывать поводы отказаться от секса, вероятно, вы просто не совместимы в постели.

Он много болтает и мало делает

В начале отношений он красочно расписывал, как вы поедете к морю, какой ремонт сделаете в общей квартире, как откроете дело. Но вот уже пару лет ваш отпуск проходит у мамы на даче, кран в кухне течет, а финансовое состояние не улучшается.

Он говорит о подарках и поступках, пробуждая вашу фантазию, но все это остается лишь словами. Скорее всего, сказочник так и будет кормит вас обещаниями, пока вы прилагаете реальные усилия для улучшения жизни.

Ему все должны