Установлено, какие люди более подвержены вере в мифы о сексе

Исследователи из Государственного университета им. Неджметтина Эрбакана (Турция) выяснили, какие люди наиболее подвержены вере в сексуальные мифы. Результаты работы ученых были представлены в статье, опубликованной в журнале International Journal of Sexual Health (IJSH).

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Вера в мифы может привести к множеству сексуальных дисфункций и снижению качества жизни. Поэтому ученые уверены, что необходимо выявить факторы, связанные с верой в сексуальные мифы, для борьбы с ними.

В исследовании приняли участие 375 человек, все они прошли несколько анкетирований и интервью. Так ученые смогли собрать демографические данные о добровольцах, их личностные характеристики и веру в те или иные мифы о сексе.