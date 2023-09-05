С мужем на разных кроватях. Плюсы и минусы раздельного сна

Психолог Розанов: раздельный сон помогает супругам избежать конфликтов. Одному партнёру в комнате может быть душно, а другому холодно, один хочет спать в полной темноте, другому нужно больше света. Всё это создаёт поводы для конфликтов, отметил специалист. Даже если один уступит, ему придётся мириться с некомфортными условиями. А уж чужой храп и вовсе может лишить человека сна.

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Польза раздельного сна

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Практика совместного сна в историческом плане появилась относительно недавно — в XIX веке. До этого и в России, и в других странах дома строго делились на женскую и мужскую половину. Вместе супруги ложились только для любовных утех.

Промышленная революция «переместила» людей из деревень в города. Все стали жить компактно, в тесных помещениях. Ни о каком разделении квартир по половому признаку не было и речь. Товарищи стали разделять ложе с товарками на регулярной основе, ибо так завещал Маркс.

Теперь же раздельный сон воспринимается как нечто странное. Но на самом деле это стереотип. Психолог Сергей Розанов в беседе с «Доктором Питером» перечислил причины спать на разных кроватях:

Улучшается качество сна. У каждого человека свои привычки, поведением во время сна. Если партнёры будут спать раздельно, они не будут друг друга стеснять.

Уменьшается число конфликтов. Разделение спален позволяет избежать ссор на почве храпа, включённого или выключенного вентилятора и др.

Никто не нарушает личное пространство. Всем нам хочется иногда побыть наедине с собой. Разделение спален может стать отличным решением, потому что у каждого партнёра появится возможность иметь собственное пространство для отдыха и восстановления сил.

Раздельный сон — качественный секс

Привычка спать вместе может обернуться ослаблением сексуального влечения. Врач-терапевт Олег Абакумов отметил, что партнёры, спящие вместе, со временем начинают пахнуть друг для друга одинаково. Именно из-за этого на уровне инстинктов желание заняться сексом пропадает.

Психолог Ольга Наумова считает, что отдельные спальни позволяют супругам как бы «ходить друг к другу в гости». Если спать всё время на одной кровати и заниматься там любовью, страсть быстро пройдёт.

Также у женщины желание может отбить пресловутый мужской храп. Да и вообще рядом с храпящим трудно выспаться, придётся всю ночь переворачивать супруга на бок.

Минусы раздельного сна

У раздельного сна есть и оборотная сторона, предупредил Сергей Розанов. Среди минусов он отметил:

Утрату близости. Как ни крути, всё-таки совместный сон устанавливает мощную эмоциональную связь. Раздельный сон может ослабить её.

Ощущение одиночества. Физическое отсутствие одного из партнёров может вызвать ощущение одиночества у другого.

Дисбаланс в общении с детьми. По словам психолога, если муж и жена отдыхают в разных комнатах, то один из супругов общается с детьми больше, чем другой.