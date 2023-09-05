С мужем на разных кроватях. Плюсы и минусы раздельного сна
Психолог Розанов: раздельный сон помогает супругам избежать конфликтов. Одному партнёру в комнате может быть душно, а другому холодно, один хочет спать в полной темноте, другому нужно больше света. Всё это создаёт поводы для конфликтов, отметил специалист. Даже если один уступит, ему придётся мириться с некомфортными условиями. А уж чужой храп и вовсе может лишить человека сна.
Польза раздельного сна
Практика совместного сна в историческом плане появилась относительно недавно — в XIX веке. До этого и в России, и в других странах дома строго делились на женскую и мужскую половину. Вместе супруги ложились только для любовных утех.
Промышленная революция «переместила» людей из деревень в города. Все стали жить компактно, в тесных помещениях. Ни о каком разделении квартир по половому признаку не было и речь. Товарищи стали разделять ложе с товарками на регулярной основе, ибо так завещал Маркс.
Теперь же раздельный сон воспринимается как нечто странное. Но на самом деле это стереотип. Психолог Сергей Розанов в беседе с «Доктором Питером» перечислил причины спать на разных кроватях:
- Улучшается качество сна. У каждого человека свои привычки, поведением во время сна. Если партнёры будут спать раздельно, они не будут друг друга стеснять.
- Уменьшается число конфликтов. Разделение спален позволяет избежать ссор на почве храпа, включённого или выключенного вентилятора и др.
- Никто не нарушает личное пространство. Всем нам хочется иногда побыть наедине с собой. Разделение спален может стать отличным решением, потому что у каждого партнёра появится возможность иметь собственное пространство для отдыха и восстановления сил.
Раздельный сон — качественный секс
Привычка спать вместе может обернуться ослаблением сексуального влечения. Врач-терапевт Олег Абакумов отметил, что партнёры, спящие вместе, со временем начинают пахнуть друг для друга одинаково. Именно из-за этого на уровне инстинктов желание заняться сексом пропадает.
Психолог Ольга Наумова считает, что отдельные спальни позволяют супругам как бы «ходить друг к другу в гости». Если спать всё время на одной кровати и заниматься там любовью, страсть быстро пройдёт.
Также у женщины желание может отбить пресловутый мужской храп. Да и вообще рядом с храпящим трудно выспаться, придётся всю ночь переворачивать супруга на бок.
Минусы раздельного сна
У раздельного сна есть и оборотная сторона, предупредил Сергей Розанов. Среди минусов он отметил:
- Утрату близости. Как ни крути, всё-таки совместный сон устанавливает мощную эмоциональную связь. Раздельный сон может ослабить её.
- Ощущение одиночества. Физическое отсутствие одного из партнёров может вызвать ощущение одиночества у другого.
- Дисбаланс в общении с детьми. По словам психолога, если муж и жена отдыхают в разных комнатах, то один из супругов общается с детьми больше, чем другой.
И всё же пожилым супругам советуют спать в разных кроватях. В силу возраста увеличивается риск возникновения ситуаций, когда одному из супругов может стать плохо. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.