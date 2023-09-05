Фитнес-тренер оценила возможность заменить спорт занятиями сексом

Трехкратная участница Олимпийских игр за команду Великобритании по шорт-треку и фитнес-тренер Сара Линдсей оценила пользу занятия сексом для фигуры и рассказала, может ли подобная активность заменить полноценные тренировки в спортзале. Мнение спортсменки приводит The Guardian.

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Линдсей утверждает, что любая физическая активность может стать альтернативой кардиотренировке. По ее мнению, танцы, ходьба, езда на велосипеде и занятие сексом — это возможность увеличить частоту сердечных сокращений.

«Исследования показывают, что "активный, энергичный" секс сжигает 2,8 Met (метаболический эквивалент задачи), это означает, что вы сжигаете в 2,8 раза больше энергии, чем просто лежа на диване», — сказала спортсменка.

При этом Линдсей подчеркнула, что секс не заменит занятия спортом и не способен существенно воздействовать на мышцы. Она привела пример, что 10-минутная пробежка требует в 3,5 раза больше энергии, чем половой контакт.

«Секс — это лучше, чем ничего, но вам придется провести очень много времени в постели, чтобы добиться такого же эффекта, как от упражнений», — считает Линдсей.