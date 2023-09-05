Женатый пилот занялся сексом со стюардессой в джакузи отеля и попался

Уточняется, что инцидент произошел между рейсами в гостинице Hilton Rialto во Флориде. Сотрудники перевозчика выпивали у бассейна, после чего пилот с бортпроводницей остались одни и занялись сексом. На случившееся пожаловался очевидец, TUI очень серьезно отнеслась к произошедшему.